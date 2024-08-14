獨／貪騙死人錢！台中納骨塔人員「塔位加收1萬8」　3萬交保

▲台中市大安區第十公墓納骨塔，爆出人員藉機貪污詐財。（圖／翻攝台中市政府生管處）



記者許權毅、游瓊華／台中報導

台中市生命禮儀管理處大安區納骨塔一名林姓工作人員，涉嫌在民眾將過世親人入塔時，要求填寫假的「台中市市庫收入繳款書」，藉機詐取1萬8千元，讓原價也是1萬8千元的塔位翻倍賣，形同詐取往生者金錢。案件由檢廉介入調查，將林嫌聲押獲准，今全案偵結，林被依貪污治罪條例起訴移審，3萬元交保、限制住居。

經查，中市大安區納骨塔塔位收費一個塔位1萬8000元，相較於一般民間生命禮儀園區動輒20、30萬親民許多，售價也都有在生管處官網標明。林嫌欺瞞不知情的民眾，將1萬8千元塔位翻倍，以3萬6千元價格賣出，貪賺死人錢。林男坦承僅詐賣2個塔位，但據悉，林男任職超過2年，經手案件恐達50件，詳細金額還有待進一步調查。

台中市政府民政局生管處回應，林是第十公墓納骨塔工作人員，疑涉經辦民眾申請塔位時，浮報價額藉機詐取財物，去年有民眾檢舉，政風單位就介入調查，林男也遭解聘。已全力配合提供調查案情所需相關資料，如有同仁涉及不法，將秉持毋枉毋縱原則，依法處理絕不寬貸。

台中地檢署說，該案於偵查中經檢方訊問後，認被告犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯或證人之羈押原因，並有羈押之必要，向法院聲請羈押獲准。本案經檢察官偵查終結，於今日移審提起公訴，台中地院裁定林嫌3萬元交保併限制住居。