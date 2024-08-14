　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

房地產教父曾文龍相簿垃圾桶曝光！提告女網友自清：壞人要打擊

記者張君豪／台北報導

「房地產教父」曾文龍博士13日遭女網友透過Dcard發文指控，疑似在台北捷運車廂內偷拍女乘客裙底風光，經披露後外界譁然，曾文龍14日中午到北市大安警分局敦化南路派出所對PO文女子提告妨害秘密、妨害名譽及違反個資法三條罪名，警方依規定受理後，後續將依告訴人現住地轉交內湖警分局偵辦，警方將傳喚PO文女子到案說明，釐清案情真相。

▲曾文龍提告後秀出自己相簿垃圾桶自清，絕無網友所言大批裙底風光影片。（圖／記者張君豪攝）

▲曾文龍提告後秀出自己相簿垃圾桶自清，絕無網友所言大批裙底風光影片。（圖／記者張君豪攝，下同）

曾文龍在警所提告完畢離去前接受媒體訪問，曾男解釋，經常撰寫網路文章，會隨手拍攝當作素材，當時捷運車廂內對面坐一排人，他拍攝一張，坐在旁邊的女生就開始拍攝並質疑「你怎麼拍人家？」

曾文龍表示，別人有意見「那刪掉就好了」，未料旁邊女子還操作他手機，要他刪除相簿垃圾桶的照片，還拍攝他LINE主頁的姓名資料「行為違反個資法」，並詢問他要不要道歉；曾文龍無奈說，「你是受害者嗎？沒有受害人女子叫我跟她道歉」，結果對方就上網亂寫，還在車廂裡大聲唸出他的名字。

▲曾文龍提告後秀出自己相簿垃圾桶自清，絕無網友所言大批裙底風光影片。（圖／記者張君豪攝）

曾文龍強調，他是拍攝捷運車廂的對面一排乘客，每個人都穿裙子、褲子，距離那麼遠，「她誹謗我拍女乘客裙底，所以他也提告妨害名譽和妨害秘密罪。昨天一堆媒體轉傳，對我來說是個傷害。」他強調，「壞人一定要打擊，我請律師發布公告後立刻來提告。」

曾文龍無奈表示，他因年紀大，看手機頸背要伸直把手機拿高，可能因此動作造成對方誤會，「但在捷運上拍眾多乘客是合法的」，反倒是女乘客主動檢查他手機和散播他個資是不合法的。曾文龍並當場打開手機相簿操作，手機相簿內都是他隨手拍的城市景觀和個人照片。

大安警方受理案件後，依案件單一窗口規定將轉給告訴人所在地、內湖分局接手後續傳喚女網友到案說明。


►獨／無能數位部慘遭創意私房打臉　駭客怒發動毀滅攻擊刪除網站

►獨／補習班負責人針孔偷拍「女高中生如廁」　被搜出上百影片墜樓亡

►「喪屍煙油」入侵台灣首曝光　可鏘到「身體對折」成夜店新寵

ET快訊
快訊／確定恢單斷開夏克立！黃嘉千發聲了
快訊／小巨蛋旁小客車衝撞人行道　1危命2輕重傷
張國煒獨獲140億遺產！　星宇、長榮集團：不便回應
快訊／前解放軍駕快艇闖淡水河！喊「愛台灣」仍續押
前陪練員逆風喊「克莉芙是男的」！　女拳手驚爆有證據
藝人「黑支」出事了！酒後大鬧搬椅砸人
最乾淨航空公司排名出爐！　長榮全球第3
快訊／今遭檢調搜索！木可最新聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北市小巨蛋旁嚴重事故！小客車撞進人行道　1危命2輕重傷

前解放軍駕快艇闖淡水河！「助防台灣」求交保　法官裁定續押

收176萬施壓人事5案　澎湖縣前議長劉陳昭玲一審判10年2月

建商出口黃金逃稅加罰鍰拖欠4.5億　分署追討14年！管收3個月

張國煒單獨繼承百億遺產！張榮發遺囑官司　最終判決出爐

柯文哲陷政治獻金風暴！北檢證實搜索7地點　約談被告端木正6人

老婆送的鋼戒太緊手指腫脹　台南男求助消防切割解套

藝人「黑支」出事了！酒後大鬧便當店搬椅砸人　跳針狂嗆這句話

獨／貪騙死人錢！台中納骨塔人員「塔位加收1萬8」　3萬交保

快訊／藝人黃嘉千、夏克立16年異國婚姻正式掰了！

池昌旭突提「李到晛」遭涎鎮攻擊XD　聽林智妍狂問「我漂亮嗎」：夠了！

【解鎖新功能】2萬多水平儀拿來剪髮　結果成品超完美！

籃籃遭爆雙面人泛淚：有點心碎　熱戀郭嚴文？徐乃麟解圍「看不上XD」

《異形：羅穆路斯》睽違7年再掀恐懼　「抱面體、破胸體」襲擊！殘暴畫面曝

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

阿金搭機117次去過52國　在機場變小明星路人搶拍

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

「台灣的女兒」 #林郁婷 回台熱情碰拳！見媽媽立馬上前相擁

魏如萱抱緊周興哲脫口「老公」　透視裝開撩：就知道你喜歡我

女同志向父母正面談出櫃　爸暖回：只要妳健康快樂

快訊／北市小巨蛋旁嚴重事故！小客車撞進人行道　1危命2輕重傷

前解放軍駕快艇闖淡水河！「助防台灣」求交保　法官裁定續押

收176萬施壓人事5案　澎湖縣前議長劉陳昭玲一審判10年2月

建商出口黃金逃稅加罰鍰拖欠4.5億　分署追討14年！管收3個月

張國煒單獨繼承百億遺產！張榮發遺囑官司　最終判決出爐

柯文哲陷政治獻金風暴！北檢證實搜索7地點　約談被告端木正6人

老婆送的鋼戒太緊手指腫脹　台南男求助消防切割解套

藝人「黑支」出事了！酒後大鬧便當店搬椅砸人　跳針狂嗆這句話

獨／貪騙死人錢！台中納骨塔人員「塔位加收1萬8」　3萬交保

快訊／藝人黃嘉千、夏克立16年異國婚姻正式掰了！

與夏克立離婚官司纏訟2年！　黃嘉千「確定恢單」親口發聲了

華固再砸13.7億元買14期土地　地主之一是鼎王

新北市13日雷擊停電　南亞科部份機台停機「估損失3至5億元」

9月初開第5次碳費審議　彭啓明：台灣今年底進入「碳有價時代」

台灣數位信任協會成立　50名產業專家聚焦「詐騙防治及資安」

快訊／北市小巨蛋旁嚴重事故！小客車撞進人行道　1危命2輕重傷

賈玲8個月狂瘦50kg被盯上！　「減肥廠商盜照打廣告」提告判決出爐

貨車卡邊坡　警民合作助脫困

總教練要求「詐傷」找老虎伍茲打球？　前球員分享春訓趣事

張國煒獨獲140億遺產！　星宇、長榮集團：私人事務不便回應

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

社會熱門新聞

台南一家5口遺照陳列靈堂惹鼻酸　長女將返抵台

自拍成遺照！台南女遭撞死　婆婆見機車哭認：我媳婦

即／成大驚爆詐領助理費　教授等11人被搜索帶回

色公公半個月6度性騷　人妻受不了提告

台中驚見浪貓遭熱油燙死　連「蛋蛋都融化」

鄭文燦被檢舉特權獨居吹冷氣　矯正署說話了

變態書記官將贓物庫當創意私房　翻攝304G扣案偷拍片

悶殺女友「還2度姦屍」！19歲憲兵遭起訴

即／台北看守所驚傳受刑人死亡！洗錢入獄才2周

快訊／大逆轉！民眾黨「延後提告」端木正

議員陪施暴者嗆台鐵女站務員　臉書遭灌爆

即／墾丁3潛水客撞消波塊！1女送醫不治

一張摩鐵發票洩綠光　人夫怒上櫃董事偷情對話

渣男偷拍性愛片逼婚　PO上網公布妻個資還辱「眾人X」

更多熱門

相關新聞

個資法、妨害名譽提告！房地產教父曝「拍照原因」怒了

個資法、妨害名譽提告！房地產教父曝「拍照原因」怒了

有「房地產教父」之稱的專家曾文龍，遭女網友在Dcard發文指控，疑似在台北捷運車廂內偷拍女乘客裙底風光，稍早他前往派出所向原PO提告「個資法、妨害名譽」，稱對方一派謊言。

變態書記官將贓物庫當創意私房　翻攝304G扣案偷拍片

變態書記官將贓物庫當創意私房　翻攝304G扣案偷拍片

爆北捷偷拍！房地產教父現身了：習慣性拍一下

爆北捷偷拍！房地產教父現身了：習慣性拍一下

「房地產教父」爆北捷偷拍裙底　今晨臉書回應了

「房地產教父」爆北捷偷拍裙底　今晨臉書回應了

渣男偷拍性愛片逼婚　PO上網公布妻個資還辱「眾人X」

渣男偷拍性愛片逼婚　PO上網公布妻個資還辱「眾人X」

關鍵字：

偷拍曾文龍台北捷運個資法網友

讀者迴響

熱門新聞

台南一家5口遺照陳列靈堂惹鼻酸　長女將返抵台

王齊麟爆「開車用手機」還發到IG！　網開嗆：人開始飄了

可樂只排第三！汽水熱量排名　冠軍嚇死人高達「52顆方糖」

渣夫出國退房前「溜去買春」！《國光》網美怒離婚

以為是蛇！外帶蛋花湯「超巨1條」煮熟了

安比估今轉中颱大迴轉　雨越晚越多「全台3天下最大」

孩童鬧脾氣躺馬路上　遭轎車「輾過頭部」

即／以色列第二大城傳「巨大爆炸聲」　哈瑪斯認了

變天倒數！雨襲全台時間曝　中南部下整天「紅到發紫」

施壓台鐵站務員「瞎扯腳踏車是助行器」　民團道歉：言論欠考慮

7.1強震後餘震突歸0　日本測到深層低頻地震

安以軒出入豪宅「奧運金牌一同玩」富尪見不到她

恐惹怒好兄弟　中元普渡「10種食物」別拜

自拍成遺照！台南女遭撞死　婆婆見機車哭認：我媳婦

即／成大驚爆詐領助理費　教授等11人被搜索帶回

更多

最夯影音

更多

池昌旭突提「李到晛」遭涎鎮攻擊XD　聽林智妍狂問「我漂亮嗎」：夠了！

【解鎖新功能】2萬多水平儀拿來剪髮　結果成品超完美！

籃籃遭爆雙面人泛淚：有點心碎　熱戀郭嚴文？徐乃麟解圍「看不上XD」

《異形：羅穆路斯》睽違7年再掀恐懼　「抱面體、破胸體」襲擊！殘暴畫面曝

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面