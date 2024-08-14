房地產教父曾文龍相簿垃圾桶曝光！提告女網友自清：壞人要打擊

記者張君豪／台北報導

「房地產教父」曾文龍博士13日遭女網友透過Dcard發文指控，疑似在台北捷運車廂內偷拍女乘客裙底風光，經披露後外界譁然，曾文龍14日中午到北市大安警分局敦化南路派出所對PO文女子提告妨害秘密、妨害名譽及違反個資法三條罪名，警方依規定受理後，後續將依告訴人現住地轉交內湖警分局偵辦，警方將傳喚PO文女子到案說明，釐清案情真相。

▲曾文龍提告後秀出自己相簿垃圾桶自清，絕無網友所言大批裙底風光影片。（圖／記者張君豪攝，下同）

曾文龍在警所提告完畢離去前接受媒體訪問，曾男解釋，經常撰寫網路文章，會隨手拍攝當作素材，當時捷運車廂內對面坐一排人，他拍攝一張，坐在旁邊的女生就開始拍攝並質疑「你怎麼拍人家？」

曾文龍表示，別人有意見「那刪掉就好了」，未料旁邊女子還操作他手機，要他刪除相簿垃圾桶的照片，還拍攝他LINE主頁的姓名資料「行為違反個資法」，並詢問他要不要道歉；曾文龍無奈說，「你是受害者嗎？沒有受害人女子叫我跟她道歉」，結果對方就上網亂寫，還在車廂裡大聲唸出他的名字。





曾文龍強調，他是拍攝捷運車廂的對面一排乘客，每個人都穿裙子、褲子，距離那麼遠，「她誹謗我拍女乘客裙底，所以他也提告妨害名譽和妨害秘密罪。昨天一堆媒體轉傳，對我來說是個傷害。」他強調，「壞人一定要打擊，我請律師發布公告後立刻來提告。」

曾文龍無奈表示，他因年紀大，看手機頸背要伸直把手機拿高，可能因此動作造成對方誤會，「但在捷運上拍眾多乘客是合法的」，反倒是女乘客主動檢查他手機和散播他個資是不合法的。曾文龍並當場打開手機相簿操作，手機相簿內都是他隨手拍的城市景觀和個人照片。

大安警方受理案件後，依案件單一窗口規定將轉給告訴人所在地、內湖分局接手後續傳喚女網友到案說明。



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