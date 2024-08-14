電信詐欺猖獗「申請30萬筆詐騙門號得逞」　監院點名政院打詐不夠力

▲中華民國監察院。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

監察院辦理112年「政府防制電信網路詐欺之對策與檢討」通案性案件調查研究一案，監察院各委員會聯席會議昨（13日）通過監委提出通案性調查報告，報告指出，電信網路詐欺案件已嚴重損及國人生命、財產，成為國安危機，即便政府陸續制定打詐綱領，去年電信網路詐欺案件數量仍突破2萬件之歷史新高。監院要求行政院重視，並督同所屬建立跨部會整合機制，積極檢討改進，以保障國人生命財產安全。

監察院去年啟動「政府防制電信網路詐欺之對策與檢討」通案性案件調查研究，交通及採購委員會、內政及族群委員會、財政及經濟委員會、教育及文化委員會、外交及國防委員會、司法及獄政委員會聯席會議昨（13日）通過監察委員賴鼎銘、范巽綠、趙永清、葉宜津、林文程、賴振昌、王麗珍提出通案性案件調查研究報告，促請行政院確實評估改善相關缺失。

監委賴鼎銘、范巽綠、趙永清、葉宜津、林文程、賴振昌、王麗珍指出，政府雖陸續制定「打詐綱領1.0」及「打詐綱領1.5」，惟至112年電信網路詐欺案件數量仍突破2萬件之歷史新高，情勢不容樂觀。綜觀國內尚有門號核配浮濫、數位平台治理制度亟待建立、人頭帳戶仍待有效控管、虛擬貨幣制度有待健全，建議行政院持續積極檢視行政面稍嫌薄弱之環節，透過上游清源防制提高整體打詐綜效。

監委並表示，行政院雖已動員16個部會推動識詐措施，112年觸及人數已達3億3千萬人次，然均「以量取勝」，長期高強度且重複之宣導有邊際效用遞減之虞，難以具體衡量效益。因詐騙技術不斷推陳出新，影響範圍幾乎擴及全民，因此識詐工作需要與民間公司、社團、宗教團體、社區組織合作，推動各項識詐作為。建議政府在識詐策略方面宜導入「公私協力」及「循證治理」概念，俾提升政策效果。

報告指出，政府於防堵境外來電雖已略具成效，然竟發現有嫌犯可向電信公司申辦逾30萬筆門號情事，顯見電信門號KYC管理上仍有疏漏。雖政府已發布施行「電信事業用戶號碼使用管理辦法」取代位階及拘束力較低之行政指導作為，然成效仍待觀察。建議111政府專屬簡訊碼之覆蓋率及黑莓卡之風險宜持續強化控管。

再者，詐騙訊息在社群網站及通訊軟體極為泛濫，綠色通道等下架措施，除量能微不足道、緩不濟急外，並常於下架後又立即上架，宛如貓捉老鼠。資安院提出AI協助快速辨識詐騙廣告技術，處理量能50萬筆/月，殊值政府評估。我國數位平台目前僅以特定議題分散式立法方式進行治理，有欠周延。建議政府在平台治理部分，仍須考量國情進行縝密規劃，以公開透明方式，積極與國人溝通，制定相關治理法制。並於平台治理機制尚未完備前，能針對數位平台建立公正、透明、定期之評鑑機制。

七位監委也指出，詐騙集團詐騙國人之目的不外乎取得金錢，因此金流管制及洗錢防制措施實屬打詐政策之核心。第三方支付所使用之虛擬帳號，因審核較寬鬆已成為詐騙工具；人頭帳戶及警示帳戶數量未能有效降低，將成為整體政府打詐措施中最薄弱之一環。虛擬貨幣具去中心化、高度匿名及快速跨境移轉等特性，已成為詐騙集團詐欺洗錢犯罪之工具。

最近，立法院完成刑事訴訟法修正後，調查及蒐集證據得使用全球衛星定位系統（GPS）追蹤被告或犯罪嫌疑人，也得以「Ｍ化車」調查行動通訊設備的位置、設備號碼或使用的卡片號碼，足以有效提升政府科技偵查能力。隨政府不斷強化管控詐欺力道，詐欺集團亦持續開發嶄新模式以詐取人民財物，目前已陸續發現詐騙集團收買電信、金融及司法檢警人員與律師，預期電信、網路或金流人頭法人化亦將氾濫。且隨著科技持續進步，國人亦將面對詐欺集團運用人工智慧及深偽技術之詐騙，監委建議政府宜提前擬定對策，以收防微杜漸之效。

監委憂心，電信網路詐欺已成為世界趨勢且組織分散遍布全球， 國際互助及合作較過去更顯重要，但是我國國際處境艱困，國際合作面臨許多困難，雖政府在外交艱困情形下仍努力簽訂司法互助協議、深化交流及增派常駐或臨時聯絡官等，監委勉勵政府仍應突破外交困境，透過各種管道打擊詐欺集團利用國際隔閡所製造之偵查斷點。