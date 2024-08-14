「無法下單」賣家幫認證遭騙55.9萬　結局只拿回9986元

記者黃翊婷／綜合報導

一名在網路販售安全帽的賣家，被詐團集團以「需要第三方認證才能下單」等方式詐騙，損失共計55萬餘元，憤而對提供帳戶的楊男提告求償。不過，彰化地院法官認為，賣家損失的錢只有9986元匯入楊男的帳戶，日前判他應賠償9986元，全案仍可上訴。

▲賣家被詐團騙走55萬9847元。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

賣家在判決書中主張，去年9月中旬詐騙集團成員佯裝成買家聯繫，聲稱想以交貨便的方式交易，需要賣家進行三方認證才可以下單，因而上當，陸續匯款共計55萬9847元至楊男的帳戶，後來發現被騙，於是決定提告要求楊男返還55萬9847元。

楊男則辯稱沒有領到錢，他不認識該名賣家，不知道對方為何要匯錢過來，而且他腦部開過刀，是為了找工作才會誤觸詐團陷阱，他現在沒有錢繳罰款。不過，楊男提供帳戶給詐團使用，已被法院刑事庭依法判處有期徒刑3個月，併科罰金3萬元。

彰化地院法官認為，楊男明知提供帳戶給詐團，可能會淪為收取贓款的工具，卻還是給出相關資料，他的行為與賣家因詐欺所受損害之間，具有因果關係；此外，楊男雖然聲稱腦部開過刀，但他與詐團成員對答如流，可見並無識別能力低落的情形，仍應負侵權行為責任。

法官表示，經查，賣家匯入楊男帳戶的金額為9986元，其餘部分並非匯入楊男的帳戶，這部分有提轉帳紀錄為證，最終裁定楊男應賠償賣家9986元，全案仍可上訴。