峇里島瀑布前和女友自拍　欄杆突垮掉！男狂墜25公尺喪命

記者詹雅婷／綜合報導

義大利49歲工程師齊卡里（Giancarlo Zicari）4日帶著25歲女友前往印尼峇里島旅遊，沒想到就在瀑布景點靠在欄杆上自拍時，欄杆無法承受重量垮掉脫落，兩人瞬間從25公尺高的地方往下墜，女友受傷、齊卡里傷重不治。

Giancarlo Zicari muore mentre si scatta un selfie: la cascata sullo sfondo, la ringhiera che cede e la caduta nel vuoto a Bali sotto gli occhi della fidanzata https://t.co/pE0ijsHn2W — Il Riformista (@ilriformista) August 5, 2024

雅加達環球報、L'Unione Sarda報導，齊卡里4日與25歲女友伊拉芮亞（Biagi Ilaria）離開住宿地點之後，曾到訪一處市場購物，接著前往Gajah Mas瀑布景點露臺區，這裡有2把木椅與防止遊客摔落的鐵欄杆。

齊卡里與伊拉芮亞當時聽從建議，以懸崖與瀑布為背景自拍，兩人靠在欄杆上開始拍照，怎知欄杆因無法承受重量脫落，兩人從25公尺高的地方往下墜。

伊拉芮亞在恢復意識後立刻求救，雖然有些頭暈且受到輕傷，在另名女子的協助之下，成功接受治療，但齊卡里就沒有這麼幸運，他被緊急送醫之後，因傷勢過重不治。齊卡里家屬拒絕驗屍，認定這是一場意外，正協調把遺體從印尼運回義大利家鄉。