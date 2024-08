龐貝古城慘毀容！37歲老屁孩2千年古蹟上刻字　被抓喊：想留下回憶

▲英國一名男子在龐貝古城的維斯塔處女宮牆上刻字。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

義大利近日有一名英國遊客在著名的龐貝古城刻下自己與家人的名字縮寫,對這座擁有近2000年歷史的遺址造成破壞。這起事件曝光後,在當地引發了廣泛關注,而肇事的遊客則可能面臨高額罰款和監禁的嚴厲懲罰。

據CNN報導,當地8月7日,這名37歲男子在龐貝古城(Pompeii)參觀維蘇威火山(Mount Vesuvius)公元79年噴發後留下來的遺跡時,使用鈍器在維斯塔處女宮(House of the Vestal Virgins)的牆上刻下了自己的與家人名字的縮寫和參觀日期。

