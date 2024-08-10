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龐貝古城慘毀容！37歲老屁孩2千年古蹟上刻字　被抓喊：想留下回憶

▲▼龐貝古城,維斯塔處女宮（House of the Vestal Virgins）。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國一名男子在龐貝古城的維斯塔處女宮牆上刻字。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

義大利近日有一名英國遊客在著名的龐貝古城刻下自己與家人的名字縮寫，對這座擁有近2000年歷史的遺址造成破壞。這起事件曝光後，在當地引發了廣泛關注，而肇事的遊客則可能面臨高額罰款和監禁的嚴厲懲罰。

據CNN報導，當地8月7日，這名37歲男子在龐貝古城（Pompeii）參觀維蘇威火山（Mount Vesuvius）公元79年噴發後留下來的遺跡時，使用鈍器在維斯塔處女宮（House of the Vestal Virgins）的牆上刻下了自己的與家人名字的縮寫和參觀日期。

從現場畫面可見，這幅繪製於2000年前的紅色壁畫旁，石膏牆面上清晰可見「JW LMW MW」和「MYLAW 07/08/24」等字樣，而現場工作人員也在發現男子的破壞行為後立即報警。事後，這名肇事的遊客向當局道歉，聲稱自己只是想留下和2個女兒到此一遊的痕跡。

根據義大利法律，破壞文化遺產的行為將面臨嚴厲懲罰。目前此案已被提交至當地法院，而相關遊客將被處以2萬至6萬歐元（約新台幣70萬至213萬元）的罰款，並可能面臨最高5年的監禁。

龐貝古城管理方拒絕對CNN發表置評，不過報導指出，類似的破壞行為時有發生，自18世紀以來，這座遺址經常遭到不良遊客的損害。今年6月，一名來自哈薩克的遊客就被發現在龐貝古城刻下自己的名字，隨後當局要求相關旅客為修復城牆付費。

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