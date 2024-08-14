竹縣衛生局爆醜聞！訪視員性侵女個案　還誆「她性需求大」

▲新竹安姓男子受聘於新竹縣政府衛生局，竟利用家訪時性侵女個案。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹安姓男子受聘於新竹縣衛生局，到罹患重鬱症的女子小雨(化名)家訪視，卻趁機將她壓在沙發上性侵，還偽造當天訪視紀錄，表示小雨自述性需求大、可以照三餐加宵夜做、想跟他約砲等語。犯行曝光後，安男不認罪但和小雨調解成功，新竹地院依他對精神障礙人犯強制性交罪，處7年6月徒刑。可上訴。

判決指出，安男從去年3月1日起受聘於新竹縣政府衛生局，擔任社區精神個案的關懷訪視員，並從同年6月2日起，負責訪視罹患思覺失調症、重度憂鬱症的女子小雨，卻趁6月30日上午10點多前往她住處訪視時，強行撫摸小雨胸部，見小雨拒絕並試圖逃跑，仍強行將她推倒在沙發上性侵得逞。

過程小雨擔心自身安危，不斷請他冷靜，並以家中沒有保險套為由勸退安男，安男才罷手離去。小雨隨後告訴友人及下班回家的女友，並前往警局報案。

安男因怕事跡敗露，在當日訪視追蹤紀錄單上偽造記錄，表示小雨說「我是需求慾望比較大的，我可以早中晚加宵夜都做得」、「跟男友提過，是否我可以去找別人給我滿足性需求，有提到之前都有去找砲友或是自行解決性的需求方面，或是我們要來約一下嗎？社關表示不可以，情緒冷淡平穩回答」、「社關表示，妳男朋友知道我們會來訪視妳嗎？個案說她知道，只是不知道來訪視的這麼帥」。安男又在審理時全盤否認犯行，辯稱兩人是在半推半就下發生性行為。

小雨則證稱，案發當時是安男第2次來關懷，她遭性侵後，她答應「下次家訪會當作一切正常」，才讓氣氛缓和，順利送安男離開，事後安男更傳訊「期待下次訪視」，讓她相當害怕，後來只要到比較空曠的地方，她就會覺得安男跟在她後面，病情加重到連工作都丟了。

法官檢視相關證詞，認為小雨指證歷歷，且前後並無矛盾，因本案經診斷有創傷後壓力症，且小雨在偵訊中也表示只喜歡女生，更僅接受安男第2次訪視，很難想像會在生疏的關係下對安男提及性需求等話題，判安男犯行屬實，審酌他和小雨已調解，依對精神障礙人犯強制性交罪，處7年6月徒刑。可上訴。