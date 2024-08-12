4男闖進家！人妻遭「輪流性侵」淪不雅片女主角　忍3月崩潰報案

▲男子為了尋找女兒闖入受害女性家中，在找不到人之後，和同行3名男子輪流性侵她。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

印度一名已婚女子深夜在家遭4名男子輪流性侵，整個過程還被對方拿手機拍攝下來。經查，原來是女子的兄弟與其中一名性侵者的女兒私奔，在對方直接闖入女子家但卻找不到人，趁著當時女子丈夫值夜班不在，出言恐嚇、集體性侵她作為報復手段，還威脅要把影片外流到網路上。

NDTV、印度時報等報導，女子兄弟與性侵者拉文德（Ravinder Singh）的女兒在今年4月30日私奔，因為女方一家從未同意兩人的婚事。到了5月1日深夜約11時30分左右，已婚女子當時正在家中帶小孩，拉文德帶著兒子阿曼（Aman Singh）等其他3人一起闖入女子家中，總計4名男子要來找早已私奔的男女。

拉文德一行人在發現找不到人之後，把氣出在已婚女子身上，趁著女子丈夫值夜班不在，拉文德與兒子等一共4人不但出言恐嚇她，還輪流性侵逞慾，以報復女兒私奔的羞辱。整個過程期間，他們還拿出手機拍攝，完事後威脅若敢報案，就會把影片外流到網路上。

受害人妻擁有2名孩子，在事件發生後受到極大衝擊，並沒有在第一時間報案，時隔至今3個月多，警方11日表示，受害女子從性侵陰影創傷恢復、逐漸穩定之後，才出面報案處理。

警方表示，涉案的4名男子除了拉文德與阿曼這對父子檔，還有拉文德兄弟瓦文德（Varinder Singh）與另名同夥桑托什（Santosh Singh）。