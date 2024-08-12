　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

兒少性暴力媒體報導「3情形可揭露加害人」　避免強調非法網站

示意圖,臉書,facebook,社群網站,社群媒體,上網,打字,電腦（圖／美聯社）

▲衛福部指引規範，媒體報導性暴力時，要避免揭露非法網站全名。（圖／美聯社）

記者趙于婷／台北報導

台北市信義區培諾米達幼兒園的園長兒子毛畯珅涉嫌性侵學童，引發社會群情激憤，衛福部也公布媒體報導「兒少、性暴力」相關指引，規範媒體3情況可有條件報導加害者任職機構，但不得揭露被害人身份資訊，另外在報導非法網站時，要避免強調實際名稱，例如先前黃子佼案爆出的「創意私房」，報導時建議僅用「非法網站」或是用「OOXX」替代。

衛福部日前邀集廣播電視、新聞媒體相關公、學、協會，及兒少團體、學者、政府部門等相關代表，就媒體報導「兒少及性暴力事件指引」草案進行討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛福部保護司司長張秀鴛表示，媒體報導事件本身沒有問題，但不能揭露被害人身份資訊，不過如果事件加害人在報導當下，還在兒少、老人等相關機關服務，媒體報導時就可揭露該機構名稱，避免機構裡還有其他被害人受到傷害。

由於不少性暴力新聞，可能會牽扯出非法網站或性影像等問題，張秀鴛也提到，對於媒體報導兒少及性暴力事件時，避免對被害者做侵入式採訪和拍攝、避開未審先判或主觀、標籤化的敘述，也避免激化大眾情緒及對立，不得過度描繪性暴力事件發生的細節文字或圖片，並避免強調非法網站或美化兒少性暴力的詞彙，同時在報導時建議統一加註警語。

張秀鴛也以先前黃子佼案爆出的「創意私房」舉例，建議媒體報導時，僅寫「非法網站」就好，避免因為報導而替網站廣告，又或者是可利用「OOXX」方式代替，避免寫出全部名稱。而有關報導原則，只要符合下列3點事項，就可適度報導或揭露。

（一）成年之行為人於事件發生後，調查確定前或調查成立後，仍違法服務於以服務未滿18歲之人、身心障礙者或老人為主要對象之教育、社會福利或長期照顧機關（構），其現在服務單位，但仍不得揭露足資識別被害人身分之資訊。

（二）被害人為成年人，經本人同意之事件內容。但心智障礙者、受監護宣告或輔助宣告者，應以其可理解方式提供資訊。受監護宣告者並應取得其監護人同意，且應尊重受監護宣告者之意願。

（三）其他經目的事業主管機關召開會議審議通過之事件內容。

ET快訊
評民眾黨記者會「滿頭問號」　黃揚明：都是會計師一個人的問題？
拳擊賽被打到「大腦位移」慘死　母淚控：我兒子才27歲
快訊／北部3縣市大雷雨狂轟！　警戒範圍曝
快訊／24歲韓男來台旅遊亡　死因曝光
林郁婷遭酸「是男生才長得高」　180女星傻眼：我都懷疑自己性
會計師端木正「漏報1817萬」還擅自調節　黃珊珊：會依法追究
衛福部公布「媒體報導」新指引！「傳播妹、陪酒」都是美化性剝削
不知情會計師漏報、虛報民眾黨支出　李文宗鞠躬致歉
快訊／「民眾黨不會被挫折擊垮」　柯文哲：錢沒有跑到任何人口袋

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

年度最壯觀「英仙座流星雨」今晚登場　每小時100顆劃過天際

棒壘球回歸！他一看「2028奧運項目」　PTT炸鍋：感覺涼了

台鐵北迴線8／30起改點！和仁-崇德單線行駛到年底　調整278列次

婚後想回娘家吃年夜飯！男友卻嫌「不禮貌」　網搖頭：無解

兒少性暴力媒體報導「3情形可揭露加害人」　避免強調非法網站

快訊／大雷雨狂轟北北桃　「國家警報又響」警戒範圍曝

國稅局電腦旁竟擺「麥仔茶」！他曝諧音笑：台灣鯛不要吵

衛福部公布「媒體報導」新指引！「傳播妹、陪酒」都是美化性剝削

台東住宿補助已用1.4萬房「業者喊擴大平日」　李孟諺：滾動檢討

高蛋白粉標示出包　消保處抽驗：迪卡儂、TRYALL等7件不合格

吉力吉撈滿貫砲爭議！　陳金鋒抗議遭驅逐出場

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

林郁婷2年前錄影青澀喊：幫我加油！　阿滴全英文戰外媒…黃秋生再力挺

掛6666假車牌拒攔查逃逸　超跑衝雪隧被警逮下場曝

「台灣拳后」林郁婷奪金　粉絲＋媽媽現場歡呼慶祝

林郁婷奧運奪金頒獎淚崩　「曾經的每一幕不停迴響」

謝忻嗆阿翔「正宮Grace發聲」　律師開砲：小三不安靜一點是在哭屁哭？

「現象」英文怎麼拼？　學生靠諧音輕鬆背起來

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

薯條還沒吃完免煩惱　日皮匠做專用保溫袋

年度最壯觀「英仙座流星雨」今晚登場　每小時100顆劃過天際

棒壘球回歸！他一看「2028奧運項目」　PTT炸鍋：感覺涼了

台鐵北迴線8／30起改點！和仁-崇德單線行駛到年底　調整278列次

婚後想回娘家吃年夜飯！男友卻嫌「不禮貌」　網搖頭：無解

兒少性暴力媒體報導「3情形可揭露加害人」　避免強調非法網站

快訊／大雷雨狂轟北北桃　「國家警報又響」警戒範圍曝

國稅局電腦旁竟擺「麥仔茶」！他曝諧音笑：台灣鯛不要吵

衛福部公布「媒體報導」新指引！「傳播妹、陪酒」都是美化性剝削

台東住宿補助已用1.4萬房「業者喊擴大平日」　李孟諺：滾動檢討

高蛋白粉標示出包　消保處抽驗：迪卡儂、TRYALL等7件不合格

年度最壯觀「英仙座流星雨」今晚登場　每小時100顆劃過天際

愛雅七夕放閃老公遭疑懷孕！　「曬全身近照」曝圓肚真相

山東男「弓箭亂射路人」　多人「身插箭矢」送醫搶救

台灣「改款新TOYOTA Corolla Cross」要來了！全新造型傳最快9月見

棒壘球回歸！他一看「2028奧運項目」　PTT炸鍋：感覺涼了

動明輪事故影像見赫伯羅德貨櫃遭炸毀　公司聲明正在採取行動

才風光奪金曲獎！　告五人突起內鬨「爭執起因曝光」

陳佩琪找兒當人頭開公司事先知情嗎？　柯文哲避回離場

快訊／台南工廠火警　3人吸入「硫酸亞錫」意識模糊送醫

許聖梅揭Grace私下「人很好」　重話喊話謝忻：我忍很久了

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

生活熱門新聞

「台灣一片紫紅」雨最猛時段曝　粉專示警：要有心理準備

校長千金來應徵！　其他應聘者「全不及格」

恐三颱共舞！　「安比」最快明生成

即／輕颱山神生成！路徑、對台影響曝

長榮雅加達飛台北遇亂流！飛機餐灑滿地　6空服員受傷

孕婦佔據高鐵對號座！心理師1手段讓萬人讚爆

快訊／熱帶低壓生成！最快明天增強為7號颱「安比」　路徑曝

李洋生日快樂！王齊麟碎嘴「要忍受你臉色」　萬人狂刷：好閃❤️

快訊／對流旺盛「16縣市大雨特報」　下到入夜

超瞎！停車場沒車道　學生「扛機車」才能停

「8億新宿舍」插筆電就走火　勤益沒投保竟想拗學生賠

「郭婞淳IG粉絲這麼少？」　萬人見原因秒懂了

快訊／對流發威！15縣市大雨特報　下到晚上

日月潭釣客漁網一撈「殲滅一個庄頭的外來魚種」

更多熱門

相關新聞

媒體報導兒少、性暴力！衛福部列5大注意事項

媒體報導兒少、性暴力！衛福部列5大注意事項

台北市幼兒園狼師案因《兒少法》限制不能報導，導致後續傷害擴大，而衛福部也緊急召集各領域討論出媒體報導相關指引。根據衛福部公布的6項指引內容，明訂可有條件報導加害者任職機構，但不得揭露被害人身份資訊，而在用字方面，則不可有「美化」的詞彙。

印度制定新法！「騙砲」最高可判監禁10年

印度制定新法！「騙砲」最高可判監禁10年

男遭14歲女控性侵　下體驗不到DNA法院判無罪

男遭14歲女控性侵　下體驗不到DNA法院判無罪

為什麼幼兒園虐待性侵事件，媒體都不敢報？

為什麼幼兒園虐待性侵事件，媒體都不敢報？

男師目睹少女家門口被性侵　英勇掏槍救人

男師目睹少女家門口被性侵　英勇掏槍救人

關鍵字：

兒少法性剝削性暴力性侵

讀者迴響

熱門新聞

「台灣一片紫紅」雨最猛時段曝　粉專示警：要有心理準備

快訊／國1今晨事故！　成立緊急應變小組

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

陳金鋒被趕出場　聯盟認誤判道歉

女權團體酸林郁婷　男生才長得高

14億人竟零金牌！　印度「只拿6面牌」全國都傻眼

高雄某摩鐵驚見針孔　藏插座正對床鋪

校長千金來應徵！　其他應聘者「全不及格」

屏東夫妻經營銀樓賺上億！　男外遇慘了

奧運落幕！中華隊7獎牌世界排名35

大逆轉！　美國體操女選手「銅牌遭取消」

美國最後超車中國！奪奧運獎牌榜第一

快訊／新竹工業區傳槍響！ 1員警中彈送醫　通緝犯逃逸中

克莉芙教練認了　「染色體問題」讓她崩潰

湯姆克魯斯從天而降　神勇現身奧運閉幕式

更多

最夯影音

更多

吉力吉撈滿貫砲爭議！　陳金鋒抗議遭驅逐出場

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

林郁婷2年前錄影青澀喊：幫我加油！　阿滴全英文戰外媒…黃秋生再力挺

掛6666假車牌拒攔查逃逸　超跑衝雪隧被警逮下場曝

「台灣拳后」林郁婷奪金　粉絲＋媽媽現場歡呼慶祝

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面