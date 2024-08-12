兒少性暴力媒體報導「3情形可揭露加害人」　避免強調非法網站

▲衛福部指引規範，媒體報導性暴力時，要避免揭露非法網站全名。（圖／美聯社）

記者趙于婷／台北報導

台北市信義區培諾米達幼兒園的園長兒子毛畯珅涉嫌性侵學童，引發社會群情激憤，衛福部也公布媒體報導「兒少、性暴力」相關指引，規範媒體3情況可有條件報導加害者任職機構，但不得揭露被害人身份資訊，另外在報導非法網站時，要避免強調實際名稱，例如先前黃子佼案爆出的「創意私房」，報導時建議僅用「非法網站」或是用「OOXX」替代。

衛福部日前邀集廣播電視、新聞媒體相關公、學、協會，及兒少團體、學者、政府部門等相關代表，就媒體報導「兒少及性暴力事件指引」草案進行討論。

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衛福部保護司司長張秀鴛表示，媒體報導事件本身沒有問題，但不能揭露被害人身份資訊，不過如果事件加害人在報導當下，還在兒少、老人等相關機關服務，媒體報導時就可揭露該機構名稱，避免機構裡還有其他被害人受到傷害。

由於不少性暴力新聞，可能會牽扯出非法網站或性影像等問題，張秀鴛也提到，對於媒體報導兒少及性暴力事件時，避免對被害者做侵入式採訪和拍攝、避開未審先判或主觀、標籤化的敘述，也避免激化大眾情緒及對立，不得過度描繪性暴力事件發生的細節文字或圖片，並避免強調非法網站或美化兒少性暴力的詞彙，同時在報導時建議統一加註警語。

張秀鴛也以先前黃子佼案爆出的「創意私房」舉例，建議媒體報導時，僅寫「非法網站」就好，避免因為報導而替網站廣告，又或者是可利用「OOXX」方式代替，避免寫出全部名稱。而有關報導原則，只要符合下列3點事項，就可適度報導或揭露。

（一）成年之行為人於事件發生後，調查確定前或調查成立後，仍違法服務於以服務未滿18歲之人、身心障礙者或老人為主要對象之教育、社會福利或長期照顧機關（構），其現在服務單位，但仍不得揭露足資識別被害人身分之資訊。

（二）被害人為成年人，經本人同意之事件內容。但心智障礙者、受監護宣告或輔助宣告者，應以其可理解方式提供資訊。受監護宣告者並應取得其監護人同意，且應尊重受監護宣告者之意願。

（三）其他經目的事業主管機關召開會議審議通過之事件內容。