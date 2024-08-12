衛福部公布「媒體報導」新指引！「傳播妹、陪酒」都是美化性剝削

▲衛福部公布媒體報導兒少性侵相關指引。（圖／ETtoday資料照）

記者趙于婷／台北報導

台北市幼兒園狼師案因《兒少法》限制不能報導，導致後續傷害擴大，而衛福部也緊急召集各領域討論出媒體報導相關指引。根據衛福部公布的指引內容明訂「5大注意事項」，媒體可有條件報導加害者任職機構，但不得揭露被害人身份資訊，而在用字方面，則不可有「美化」的詞彙，如傳播妹、公關妹等。

衛福部保護司司長張秀鴛表示，根據相關規定，媒體報導事件本身沒有問題，但不能揭露被害人身份資訊，不過如果事件加害人在報導當下，還在兒少、老人等相關機關服務，媒體報導時就可揭露該機構名稱，避免機構裡還有其他被害人受到傷害。

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不過在報導內容方面，張秀鴛指出，要避免強調非法網站及可能強化「兒童或少年可做為性的對象」、「兒童或少年性剝削迷思」或美化兒童及少年性暴力的詞彙或文意。

她進一步舉例，例如過去媒體在報導跟性有關新聞，用字上可能會用到「坐檯、陪酒、伴遊、伴唱、傳播妹、公關妹」等，這些都屬於性剝削，而避免強調非法網站，主要是希望不要因為媒體報導而幫忙廣告，建議可寫「非法網站」或用「OOXX」代替。

張秀鴛提醒，對於媒體報導兒少及性暴力事件時，避免對被害者做侵入式採訪和拍攝、避開未審先判或主觀、標籤化的敘述，也避免激化大眾情緒及對立，不得過度描繪性暴力事件發生的細節文字或圖片，同時在報導時也建議統一加註警語。

【媒體報導兒少及性暴力事件指引5大注意事項】

（一）媒體報導兒少及性暴力事件時，應尊重被害人及其家屬感受，避免對其為侵入式採訪或拍攝，造成二度傷害。

（二）媒體報導或記載，應避免對行為人未審先判、標籤化或主觀敘述。

（三）新聞標題、內文之用字用語應以中性語氣呈現，避免激化閱聽大眾情緒與對立，且不得過度描述（繪）性侵害、性騷擾、兒童及少年性剝削等性暴力事件發生、行為細節之文字或圖片。

（四）媒體報導兒少及性暴力事件標題、內文之用字用語，避免強調非法網站，及可能強化「兒童或少年可做為性的對象」、「兒童或少年性剝削迷思」，或美化兒童及少年性暴力的詞彙或文意。

（五）媒體報導兒少及性暴力事件，應適時宣導、加註警語及相關求助管道或專線，協助閱聽大眾認識兒少及性暴力相關法令與因應方式。