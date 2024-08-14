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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨掀反黃珊珊聲浪　蔡壁如問柯文哲：初心還在不在？

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金風波，民眾黨指控會計師端木正擅自調整1817萬元支出，但端木正否認。民眾黨面臨創黨以來最大的危機，甚至有人質疑柯文哲是否「受人影響」，前立委、台中市政府市政顧問蔡壁如也想問問柯，「他感動人心的那個初心還在不在？」

▲▼柯文哲到民眾黨黨部開會 表示要直接找律師告會計師。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲近期陷入政治獻金風波。（圖／記者屠惠剛攝）

針對這次的政治獻金風波，民眾黨12日表示，是會計師端木正有17筆漏報、誤報的款項，總計1817萬餘元，卻擅自調節差額到時樂、尼奧、木可等公司；不過，端木正堅稱自己均依法令規定處理。時任競選總幹事黃珊珊表示，自己曾詢問端木正有無告知財務部，或取得同意、指示，但端木正都回答沒有。

民眾黨秘書長周榆修表示，作為財務長的李文宗沒善盡責任，對方是黨員，已移送中評會處理，而時任競選總幹事的黃珊珊也有自請處分，移送中評會。

▲▼柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明-黃珊珊。（圖／記者湯興漢攝）

▲黃珊珊被點名要負責。（圖／記者湯興漢攝）

此外，民眾黨內也出現一股反黃珊珊的聲浪，其中，民眾黨前秘書長謝立功直接點名黃珊珊要負起最重要的責任，要知所進退，柯文哲也應該檢討用人是否正確。前立委、台中市政府市政顧問蔡壁如也表示，想問問柯文哲，「他感動人心的那個初心還在不在？」

▲▼蔡壁如出席「2024民眾影展TPP Film Festival」開幕放映記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲蔡壁如自曝內心百感交集。（資料照／記者袁茵攝）

民眾黨立法院黨團主任陳智菡13日在直播節目中表明，預計14日將對會計師端木正提告。陳智菡進一步說明，在釐清相關責任並檢視合約後，如果只委託端木正會計師去做監察院認證的部分，那就不能叫他做登載的工作，但合約很清楚是要「比帳、登載」，他必須要履行義務，若有登載不實的狀況，他要負法律責任。

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