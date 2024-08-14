柯媽挺兒：絕沒貪！　「亂罵我們會被雷公打、神明罰」

記者陳俊宏／綜合報導

民眾黨主席柯文哲爆發從政以來最大的政治風暴，民眾黨指控會計師端木正有17筆漏報、誤報的政治獻金款項，總計1817萬餘元，卻擅自調節差額到時樂、尼奧、木可等公司。但端木強調，均依法令規定處理。對此，柯文哲的母親何瑞英再度力挺兒子，強調對小孩有自信，「隨便罵我們的人會被雷公打！會被神明罰！」

▼柯媽力挺兒子，圖左為柯爸。（圖／資料照／翻攝柯文哲臉書）



柯媽媽10日接受媒體採訪表示，柯文哲在讀大學時就向父親柯承發承諾，會正正當當行事，因為做壞事的人，每天都很難睡覺，日子也不好過，「我的兒子在學校品行第一」。她也質疑，若柯拿的經費比較多，早就當選了，「為何媒體只針對柯文哲，而不查其他候選人的競選經費？」

柯媽媽13日出門看醫生，再被媒體問到相關爭議，她依舊力挺兒子，認為兒子絕對沒事，「我是他媽媽，我怎麼會不知道他是什麼性格？貪的事情，我們絕對沒有，我敢說，而隨便罵我們的人會被雷公打！會被神明罰！」

柯媽媽認為，做主席很難，兒子哪有辦法當主席又要管帳，哪這麼厲害？一定要讓別人管帳，「哪有說人家老大不小了，來幫你工作，還去給人看帳，是什麼意思啦？」她強調，「我自己的兒子我有自信，絕對不會假的啦！」

▼柯媽力挺兒子。（圖／資料照／記者陳家祥攝）

