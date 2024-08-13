台灣大哥大《無懼之路》紀實片感動上映　19位選手榮耀背後的艱苦歷程

記者錢雅慧／綜合報導

台灣運動健兒從巴黎奧運凱旋歸來，共獲2金5銅，總獎牌數為歷屆次高，其中台灣大哥大運動家族選手亦締造亮眼佳績，由寫下台灣歷史新頁、史上首面拳擊金牌的世界拳后林郁婷、摘下2銅的舉重女神郭婞淳及拳擊女王陳念琴，共計1金2銅。然而，選手於世界舞台上光輝榮耀的背後，卻是無數次訓練、失敗，以及汗水和淚水的堆疊。為了讓更多人看見這些運動英雄背後的故事，台灣大哥大於今(13)日再推出《Road to Champions 無懼之路》紀實片，耗時超過一年籌備，透過鏡頭，觀眾將能一窺共19位台灣運動家族選手，包含郭婞淳、楊勇緯、林郁婷、陳念琴、孫振等11位本屆參賽奧運的選手，在備戰體育最高殿堂的奮鬥過程，面對全球頂尖運動員同場競技，如何克服身體與心理雙重壓力，努力在世界舞台上呈現最完美表現，將累積超過300小時的珍貴畫面，濃縮成約30分鐘精華，即日起於台灣大哥大YouTube頻道、MyVideo上架。

台灣大哥大董事長蔡明忠表示，台灣大非常榮幸有機會記錄選手備戰奧運最真實的一面，紀實片《Road to Champions 無懼之路》最終收錄11位奧運參賽選手，以及未來體壇新星，如舉重好手陳冠伶、桌壇新星郭冠宏、鄭樸璿等共計19位運動家族選手，在閃耀成就背後的故事。這不僅僅是一部運動紀實片，更是一部勵志片，希望這部影片能鼓勵選手，以及每一位觀看影片的觀眾，在漫長的訓練中保持正能量勇敢前進，並最終都能通往冠軍之路。

《Road to Champions 無懼之路》 奧運選手奪牌背後的血淚故事

台灣大從去年投入近千萬元資源製作《Never Give Up》原創歌曲及專屬MV，傳遞永不放棄精神，歌曲MV於中華奧會與台灣大哥大的YouTube頻道上，已累計80萬的點閱率，更邀請勇敢追夢5.0《Break the Limit 突破高牆》李祈悅導演再續寫奧運篇章，打造紀實片《Road to Champions 無懼之路》，並由台灣大哥大總經理林之晨擔任出品人，台灣大哥大永續品牌公關副總劉麗惠及夢想導師瞿友寧導演擔任監製，以細膩的鏡頭語言，深入台灣大運動家族19位選手奪牌背後的血淚故事。

▲世界拳后林郁婷憑著「不論結果是怎樣，既然上場就是全力以赴」的堅毅信念勇奪金牌。

林郁婷：不論結果是怎樣，既然上場就是全力以赴

從國中開始踏入拳擊世界，希望透過獎學金減輕母親單親扶養四個小孩的經濟負擔，拳后林郁婷於紀實片中帶觀眾走過日常的訓練過程，並提到面對日復一日的訓練，心中難免會思考「因為沒辦法出去比賽，不知道你做的這些事情有沒有成長」，但郁婷仍無懼的勇往直前，憑著「不論結果是怎樣，既然上場就是全力以赴」的堅毅信念勇奪金牌。

▲負傷參賽仍堅定奪下銅牌的郭婞淳，希望藉由自身行動帶給很多人力量。

郭婞淳：帶給大家堅持的感覺，帶給很多人力量

負傷參賽仍堅定奪下銅牌的郭婞淳，面對自我的期待以及各方的言論，婞淳對著鏡頭分享內心想法，表示「我也會擔心我比不好，我也會擔心我會輸」，更淚流不止坦言「因為我們也是人，身體不可能一直都是這麼的健康跟完善」，希望能夠藉由自身的故事「帶給大家堅持的感覺，我用這樣的狀態，然後站上這個舞台，這個行動可以帶給很多人力量」。

▲念琴面對訓練與化療的雙重壓力下，仍秉持堅定信念站上奧運舞台，摘下銅牌。

▲黃筱雯於紀實片中「用雙拳把家撐起來」的故事。

陳念琴：就算我遇到這麼多困難，我也想要去突破

黃筱雯：用雙拳，把家撐起來

拳擊女王陳念琴於本屆奧運奪下銅牌，寫下個人最佳成績，念琴在紀實片中分享，於東京奧運前夕診斷出罹患癌症，在面對訓練與化療的雙重壓力下，念琴秉持著堅定的信念與對拳擊的熱愛堅持站上奧運舞台，並向擔心的父親喊話「就算我遇到這麼多困難，我也想要去突破，一起堅持，不要怕去面對」，並坦言一路走來「最關鍵是自我對話，以及對信仰的堅持」。同為拳擊好手出戰本屆奧運的黃筱雯也分享，如何在教練鼓勵下，透過拳擊改變家庭狀況，「用雙拳，把家撐起來」的故事。

▲寫下我國女子高爾夫奧運最佳排名的徐薇淩，分享從8歲起開始參加青少年賽事，認真享受每一場賽事。

▲網球好手莊吉生堅持訓練，並表示這背後所要付出的努力，是外界難以想像。

▲台灣鞍馬王子李智凱從6歲開始練體操，將奧運殿堂當成第一目標而努力。

徐薇淩：認真享受每一場賽事，有遺憾才是人生，2028洛杉磯奧運我還要再拚一次

莊吉生：背後所要付出的努力，是外界難以想像

李智凱：從6、7歲起，將奧運殿堂當成第一目標而努力

於本屆奧運並列第8名，寫下我國女子高爾夫奧運最佳排名的徐薇淩，也分享自己從8歲起開始參加青少年賽事，認真享受每一場賽事。這次奧運結束後，在打完最後一洞時，她不禁流下不甘心的淚水，因為只差一點，就能站上奧運的頒獎台，強調「2028洛杉磯奧運還要再拚一次」。莊吉生起步更晚，中學畢業後因工作遭資遣才全心轉職業選手，以站上世界舞台為終極目標，表示「這背後所要付出的努力，是外界難以想像」。

台灣鞍馬王子李智凱從6歲開始練體操，這一路走來已經22年。每周6天，每天訓練7-8小時，放棄了童年與家人、朋友相處的時間。儘管過程中曾想放棄，但體操帶來的成就感讓我堅持下來，從喜歡到最終愛上了這項運動。雖然一路跌跌撞撞受了大大小小的傷害，但這都是成功的必經之路，才能夠一次又一次的在大賽中創造歷史。不斷地朝著夢想前進與出發，故事持續進行中未完待續。

▲以自律的訓練日常為人所知的柔道男神楊勇緯，於紀實片中分享投入柔道項目的初衷。

楊勇緯：運動是生活的一部分，因為你生活怎麼樣，其實都會在運動場上呈現出來給你看

以自律的訓練日常為人所知的柔道男神楊勇緯，也於紀實片中分享投入柔道項目的初衷，認為「作為一個專業的運動員，想法是很重要的」，更表示 「運動是生活的一部分，因為你生活怎麼樣，其實都會在運動場上呈現出來給你看」。《Road to Champions 無懼之路》紀錄了選手們真摯地闡述了踏入運動之路的初衷與目標，儘管理由各異，所有人眼裡卻都閃爍著堅毅的目光，以無懼的精神往勝利與自我突破的道路前行。

▲代表台灣參加奧運霹靂舞Breaking項目的孫振，分享不畏拐傷，最終成功取得巴黎奧運門票。

孫振：為搶奧運資格賽 不畏拐傷寧可吃止痛藥上陣比賽

2024巴黎奧運首次納入霹靂舞Breaking項目，代表台灣參賽的孫振也分享「B-Boy的主要生活圈在街頭，但變成國手後，受到一定的規範，跟運動員般的作息跟要求。」展現運動員高強度的訓練，鏡頭中也紀錄孫振在征戰全球，搶奧運資格賽的途中拐傷腳踝，吃了四顆止痛藥才上陣比賽，最終仍成功取得巴黎奧運門票的故事。

▲紀實片《Road to Champions 無懼之路》由李祈悅導演執導，台灣大哥大總經理林之晨擔任出品人，台灣大哥大永續品牌公關副總劉麗惠及夢想導師瞿友寧導演擔任監製，用鏡頭刻劃台灣大運動家族選手的無懼之路。

用鏡頭記錄選手不畏艱辛 用汗水與淚水澆灌夢想

導演李祈悅進一步表示，拍攝紀實片的過程中，深切感受到運動員們的堅毅與熱情。看著他們在訓練場上揮灑汗水，在賽場上全力拼搏，我的心情也跟著起伏。他們的故事告訴我們，成功並非偶然，而是日復一日的堅持與努力。希望這部紀實片能讓觀眾感受到運動的魅力，並鼓勵大家勇敢追逐夢想，創造屬於自己的人生。

夢想導師瞿友寧導演也表示，祈悅導演以感同身受的態度，溫柔的對話，讓選手在高強度的訓練底下，透漏許多內心渴求的一面。鏡頭中我們可以看到婞淳受傷的心理壓力，如何從小我的自我認同，到大我的無私付出。以及經過對抗癌症病魔後的念琴，那堅定不放棄的眼神，更是這次紀錄片捕捉到的動人之處。在欣賞奧運精彩熱血的過程之後，這部紀錄片恰好讓我們回歸本質思考，將熱情回歸現實，檢視大環境追求榮耀之背後，仍需要付出多少努力。

運動家族選手於巴黎奧運奪得3枚獎牌

台灣大支持選手於國際賽事中發光發熱，台灣大哥大運動家族成員達21位，橫跨9大運動項目，本屆代表中華隊出戰巴黎奧運的60位選手中，台灣大哥大運動家族選手達12位，成為史上最多贊助選手闖進奧運的單一企業。台灣大也頒發近新台幣500萬元助威金，恭喜奪金的世界拳后林郁婷、摘下2銅的舉重女神郭婞淳及拳擊女王陳念琴，於奧運殿堂上取得獎牌榮耀。

《Road to Champions 無懼之路》紀實片感動上映：

YouTube：https://twm5g.co/iRUi

MyVideo：https://twm5g.co/Jvr2