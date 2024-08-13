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大陸 大陸焦點 特派現場

陸電商平台賣「高仿」奧運金牌　專家警告：最高按營業額罰五倍

▲李越宏拿下奧運男子25公尺手槍速射金牌。（圖／路透）

▲大陸選手李越宏拿下奧運男子25公尺手槍速射金牌。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

巴黎奧運11日結束，大陸部分電商平台趁著「奧運熱」售賣1：1仿製奧運金牌，只要在平台上搜尋「巴黎奧運金牌」等關鍵字，便會出現不少「高仿金牌」商鋪，依材質不同，售價在100元至400元（人民幣，約452至1810元新台幣）不等。

▲大陸電商平台上販售的巴黎奧運仿製獎牌。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲大陸電商平台上販售的巴黎奧運仿製獎牌。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，某電商平台頁面顯示，一件「奧運獎牌」紀念品已超800人購買下單，同時，超一萬人收藏。另一個電商平台上也顯示，標註「1：1復刻」的「巴黎奧運獎牌」有超過400人想要，且超三萬人瀏覽。

據了解，巴黎奧運金牌是由523克銀和6克金組成，獎牌上還有一塊來自巴黎鐵塔的舊鐵料。然而，隨意在電商平台翻找搜尋，一間商舖標榜著，自家販售的「獎牌」與奧運金牌大同小異，皆採用鋅合金材質，還具備耐磨耐腐蝕的特點。

▲大陸民眾在朋友圈秀出自購的仿製巴黎奧運金牌。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲大陸民眾在朋友圈秀出自購的仿製巴黎奧運金牌。（圖／翻攝澎湃新聞）

對於電商商家「蹭」奧運熱度，售賣「高仿」奧運獎牌，北京恩拓律師事務所律師盧鑫蕊接表示，在未經權利人許可的前提下，任何主體不得為商業目的使用奧林匹克標誌，「電商商家仿制、銷售這些奧運獎牌，無疑侵犯了奧林匹克標誌權利人的專有權。」

北京市京師律師事務所律師、財經評論員孟博強調，「違法經營額5萬元（人民幣，下同）以上的，可以並處違法經營額5倍以下的罰款，沒有違法經營額或者違法經營額不足5萬元的，可以處25萬元以下的罰款。」

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關鍵字：

奧運仿製金牌電商大陸獎牌

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