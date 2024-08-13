林郁婷媽「上歌唱節目」片段曝！網狂讚：跟女兒一樣hold全場

▲林媽上歌唱節目。（圖／翻攝自YouTube／廖秀宸）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣拳后林郁婷在巴黎奧運期間遭抹黑性別，但她頂住輿論壓力，奪下本屆57公斤級女子拳擊金牌。臉書粉專「掰咖老師喇低賽」近日發文，透露林郁婷的媽媽上電視台歌唱節目，畫面掀熱論。事後，林郁婷媽親自把唱歌片段上傳到YouTube，引來網友大讚，「好聽，台風又穩，跟郁婷一樣hold住全場，金牌啦！」

臉書粉專「掰咖老師喇低賽」12日發文表示，他透過媽媽得知，林媽11日上了某電視台的「鑽石大舞台」歌唱節目，獻唱詹雅雯的《人生公路》，「這首歌選得真好，有幾句歌詞都很符合林郁婷一路以來心路歷程」。

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從截圖中可見，林媽拿著麥克風，身後除了風景照，還有林郁婷參加奧運的照片。另外，畫面上還有「歡迎奧運拳擊金牌 林郁婷媽媽 蒞臨」的字樣。

貼文引發熱論，「真的很在台灣，奧運金牌媽媽上節目唱歌」、「直接原地出道？」「這厲害了」、「這個讚！我們家長輩也很愛看！謝謝分享」、「我爸媽也超愛這節目」、「好可愛的媽媽。」

其中，還有網友找到林媽的YouTube帳號，「我找到了，快來幫林媽媽按讚+訂閱！」只見頻道名字就是她的本名「廖秀宸」，點進去會發現有個同名播放清單，都是她上該電視台歌唱節目演唱的片段，至少在2022年底就開始上節目，曾唱過《鴛鴦溪》、《女人的一生》、《斷腸淚》、《無聲的思念》、《堅強的蝴蝶》等歌曲。

而林媽在節目獻唱金曲歌后詹雅雯的《人生公路》影片下，有網友便留言，「秀宸姐唱歌好聽，台風又穩，跟郁婷一樣hold住全場，金牌啦」、「恭喜林媽媽！祝福林媽媽與林郁婷未來人生幸福順利。」