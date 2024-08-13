剛奪羽球女單銀牌！27歲何冰嬌退役　BWF官網已抹除世界排名

▲何冰嬌宣布自國際羽壇退役。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

世界羽球聯盟（BWF）13日公布，此前在巴黎奧運奪下銀牌中國羽球運動員何冰嬌正式向世界羽聯提交退役申請，已經退出了國家隊，將不再參加國際級的賽事。27歲的她先前曾拿下2座蘇迪曼盃冠軍、2座優霸盃冠軍、亞運2銀1銅，以及2面世錦賽銅牌。

8月13日，世界羽聯更新了最新一期世界排名，獲得巴黎奧運會女單銀牌的何冰嬌此前曾世界排名第七，現在已經從榜單上悄然消失。

8月5日，在巴黎奧運會羽毛球女子單打決賽中，中國選手何冰嬌獲得銀牌。頒獎儀式上，何冰嬌舉起一枚西班牙奧會徽章，向半決賽上受傷的對手西班牙選手馬琳（Carolina Marin）致意。西班牙奧會在社交媒體上發文，稱讚了何冰嬌所展現出來的「奧林匹克精神」，並特地用中文寫道「謝謝妳」！

何冰嬌生涯戰績320勝121敗，2022年在德國公開賽、南韓大師賽、丹麥公開賽和法國公開賽奪冠，是中國女單史上首位在法國賽拿過2冠的選手。何冰嬌曾幫助中國隊奪下2次蘇迪曼盃混和團體賽冠軍，以及2次優霸盃女子團體賽冠軍。

何冰嬌的這枚銀牌，用了兩個奧運周期。在2021年的東京奧運會上，何冰嬌止步四強。本輪奧運周期，何冰嬌積極備戰，調整狀態。

巴黎奧運周期，何冰嬌獲得多個公開賽冠軍，在杭州亞運會上獲得女子單打季軍。本屆奧運會，她以女單6號種子的身分參賽，並以小組第一出線。在1/8決賽中2:0擊敗世界冠軍、印度名將辛度，1/4決賽中2:0戰勝隊友、東京奧運會冠軍陳雨菲晉級半決賽。