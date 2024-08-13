【廣編】近視雷射SMILE Pro 2.0上市　楊謹華及眼科醫師術後大讚：快速、安全、專業

▲大學眼科體系醫師群一同宣布全新SMILE Pro 2.0 AI導航近視雷射。

圖、文／大學眼科提供

擁有15年臨床的SMILE德國微創科技，從SMILE到SMILE Pro全飛秒近視雷射，在全球已有美、英、德、韓、新加坡在內超過75國通過使用，今年治療數即將達1000萬眼。SMILE Pro也通過美國FDA、歐盟CE、台灣衛福部三重認證，在台灣不只受到各連鎖知名眼科集團青睞，也是目前唯一指標性醫學中心引進的微創主流手術，安心有保障。SMILE Pro術後大調查即顯示，有超過9成9消費者術後隔天視力恢復至1.0或最佳矯正視力。

SMILE Pro的「10秒」快速完成單眼雷射，全新「SMILE Pro 2.0」在德國創新技術上還導入「測量數據自動串聯手術平台」、「虹膜辨識定位自動散光導航」系統、及具百萬大數據庫的「AI智能調控雷射參數」，三大創新精準讓SMILE Pro升級為「SMILE Pro 2.0」！品牌大使楊謹華也分享：「以前軋戲的時候都要長時間配戴隱形眼鏡，現在做完SMILE Pro一年了，不僅視力仍保持1.0，而且幾乎不需要隨身攜帶人工淚液在身上。」

許多眼科醫師都做了SMILE Pro全飛秒近視雷射，尚儒大學眼科林日蘋醫師是SMILE Pro的手術醫師，自己也接受SMILE Pro矯正了困擾多年的高度近視，林日蘋說明，單眼雷射只要10秒真的超快速，而且隔天就可以正常生活、工作，術後第三天視力達到1.5，迅速返回工作崗位，看診、開刀都更加舒適及方便。中和興南大學眼科黃楷涵醫師也分享，做完SMILE Pro已經一年多，因為是她的先生、也是中和興南大學眼科院長葉威毅為她執刀，手術過程快到還來不及緊張就結束，而且誇讚葉醫師會溫柔細心說明及引導手術過程，讓她超安心，也難怪葉威毅醫師是KOL及許多藝人推薦指定的SMILE Pro手術醫師。