南消AI主播「游彪仕」　宣導中秋、國慶施放爆竹煙火要有標示！

▲南消第三大隊西港分隊，中秋前夕再次推出消防AI主播「游彪仕」，針對購買佳節期間爆竹的安全宣導，提醒民眾務必選擇附有「合格認可標示」的爆竹產品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局推出消防AI主播「梅霍奇」及「朱靜琪」製作30秒短影音，並大玩諧音梗，抓住民眾眼球大受好評，南消三大隊西港分隊更是趁勝追擊，中秋前夕再次推出消防AI主播「游彪仕」，針對購買佳節期間爆竹的安全宣導，提醒民眾務必選擇附有「合格認可標示」的爆竹產品，以加深對安全施放的重要性認識。

科技日新月異，第三大隊陳坤宗大隊長表示消防宣導也要運用時下的新方法、新科技來融入，讓消防宣導煥然一新，吸引更多民眾來學習消防觀念。短影音宣導，提供更好的動態視覺效果，彷彿消防員栩栩如生地站在民眾面前，傳達有關各種消防知識，且可24小時於各媒體、社群平台發送，能較以往消防宣導獲得更多關注，引起迴響。

台南市消防局李明峯局長與主播「游彪仕」聯合呼籲大家，佳節期間在施放爆竹煙火時，須謹記施放前「五要」—要重安全環保少施放；要有合格標示再施放；要選適當地點才施放；要有大人陪兒童施放。施放時「五不」—不可朝人、車、建築物、易燃物丟擲或發射；不可串接、堆疊或同時大量燃放；不可將頭靠近煙火出口處點火或觀望；不可讓兒童施放飛行類、升空類及摔炮類產品；不可遺留垃圾，造成環境污染。

巿長黃偉哲也期許大家一起遵守以上「五要」、「五不」原則，確保自身和他人的安全，讓大家愉快地享受佳節以及煙花爆竹帶來的節慶氛圍。