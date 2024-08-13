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大陸 大陸焦點 特派現場

陸掀AI人才搶奪戰　大模型崗位6職缺搶1人年薪220萬起跳

▲▼ 人工智慧,AI,科技。（圖／CFP）

▲人工智慧大模型高度發展。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

全球人工智慧（AI）持續高度發展，各類AI大模型推陳出新，市場對於研發及技術人員求才若渴，形成一股招聘熱潮。大陸求職招聘平台「獵聘」數據顯示，今（2024）年一季度，AI相關職位同比增加321.7%，投遞該領域的人才數量同比增長946.84%。目前最緊缺的大模型算法崗位，人才供需比僅為0.17，大概相當於6個崗位爭奪1個人才。

▲中關村國際創新中心內負責「迎賓」的AI仿生機器人。（圖／CFP）

▲中關村國際創新中心內負責「迎賓」的AI仿生機器人。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，薪資方面，開出年薪50萬-70萬元人民幣（約225萬-315萬元新台幣）是普遍價格，年薪超百萬人民幣（約450萬元新台幣）甚至達到200-300萬人民幣（900萬-1352萬元新台幣）之間，在業內也並不罕見。

數據顯示，截至今年4月底，大陸共計推出305個大模型，包括月之暗面、百川智能、零一萬物、MiniMax、智譜AI、階躍星辰等六間「獨角獸」公司。

大陸人才交流平台「脈脈」CEO林凡表示，互聯網時代興起，哄抬薪資搶人時，出現過2倍甚至2.5倍薪水挖人的情況，「現在大模型領域，搶人更加務實、理性，儘管薪資漲幅普遍達到50%以上，但是不再有公司會玩命砸錢搶人。」

▲百度開發的文心一言。（圖／CFP）

▲百度開發的文心一言。（圖／CFP）

2000年出生的趙宏在上海交大畢業後入職騰訊，擔任AI工程師，他表示，自己本科是電子芯片（晶片，下同）專業，通過在華為實習轉行進入AI行業，「以研究生身份入職大廠，最低的年薪大概40多萬（人民幣，下同），最高大概是55萬元左右。」

不過，大廠開出200萬年薪的高薪只局限於核心技術人員，趙宏透露，國內做基座類模型的人才90%都出自清華，真正會調模型、訓練模型的甚至不超過200個人，「大模型的核心代碼主要是靠少數大神。很多公司提供的AI崗位，都是在安裝運行開源代碼，調整參數，有很多重複勞動，和動輒十萬人的互聯網大廠相比，AI獨角獸的員工數量普遍僅有幾百人。」

脈脈數據顯示，從2021年起，字節跳動連續四年位居新發佈AI職缺數量第⼀，在多個大廠中對大模型人才的招聘指數最高，達到17.24。至於在招聘AI人才量最多的前十名企業中，字節跳動排名第一，小紅書第二，接下來依次為螞蟻金服、美團、華為。從薪資來看，華為對大模型人才的月薪給到了5.5萬元，成為大廠中新發大模型崗位薪資最高的大廠。

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