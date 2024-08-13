陸男童跟父公路騎單車！遭小車「輾爆頭」亡　一票人為司機喊冤

▲孩子騎行被撞死。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

河北11歲男孩「球球」（化名）近日跟著父親以及自行車隊，在雙向公路上騎行，結果在接近中線時不小心摔倒進入對向車道，之後被對向車道正在行駛的一輛汽車輾爆頭身亡。影片顯示，男孩頭耳部出血，倒地不起，父親跪地哀求「堅持住啊」。目前，交警部門已介入調查。

據《上游新聞》報導，相關影片顯示，事故時間為11日早上6點12分左右，當時球球跟著父親以及一群騎友在公路上騎行，一行人身穿統一的藍色隊服，戴著頭盔。當時一行人騎乘速度較快，顯示時速一度超過了37公里，影片中還能聽見「慢一點」的喊聲。

然而在一次變換車道時，可能是前後車輛距離太近發生碰撞，11歲的「球球」不慎摔倒，半邊身體倒在了對向車道上。不幸的是，這時對向車道正好有一輛汽車駛過，車主來不及避讓，車輪輾過「球球」，地上出現一大片血跡。

事故發生後，孩子父親跪在地上呼喊，「球球，你別嚇我，堅持住，一定堅持住啊！」車隊一名隊員還推搡肇事司機，疑似讓他下跪認錯。

值得一提的是，影片還顯示，這條雙向公路右側都有虛線，疑似為非機動車道，但自行車隊並未在非機動車道內行駛。

據《滄州日報》報導，「球球」父親曾在個人短影音帳號中多次發布帶著孩子騎行的影片。前不久，曾有網友提醒這樣的行為很危險，結果遭到孩子父親反懟，「這種事還輪不到你管老弟」、「跟你有關係嗎」。結果沒幾天，意外就發生了。

13日，「球球」父親已經清空了自己帳號的全部內容。之前在個人主頁上，介紹了所在車隊主要成員。目前車隊成員帳號大多也處於私密或銷號狀態，無法查看內容和追蹤清單等。

其中一個帳號「波XX的主要對手」仍處於活躍狀態，不少網友前來留言甚至指責，「為什麼毆打司機？他很無辜很倒楣。」13日下午，該帳號留言回覆，「看來你真是誤會了。」

據大陸《道路交通安全法實施條例》規定，在道路上駕駛自行車、三輪車必須年滿12周歲。

13日上午，河北省容城縣賈光鄉政府表示，此事公安機關正在調查當中。賈光派出所工作人員表示，此事相關情況需向容城縣公安局政工部門瞭解。

容城縣交警大隊指揮中心工作人員稱，可向容城縣公安局政治處電話諮詢此事。13日，容城縣公安局政治處則電話無人接聽。