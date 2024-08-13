陸8歲女童下課和家人走散　想起媽媽的話按「紅按鈕」求助成功

▲8歲女童和家人走散，利用路邊ATM機設置的緊急按鈕求助。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名9歲女童7月30日晚間9時舞蹈課下課後，在回家途中與爺爺走散，身上也沒帶手機，找不到回家的路。這時，女童突然想起媽媽曾經說過，「按下ATM機（自動提款機，下同）旁的紅按鈕就會有人跟她對話，如果遇到困難，可以透過這個方式求助他人。」小女孩不假思索的走進一旁的自動提款機空間照著做，最終，在工作人員協助報警後，成功由員警護送回家。

《澎湃新聞》報導，浙江衢州農商銀行監控中心收到網點自助銀行對講請求，工作人員接通對講機後，獲悉對方是一名8歲的小女孩，上完舞蹈課後在回家途中與爺爺走散，因為沒帶手機，就走進路邊的銀行自助網點，伸手按下ATM機旁的「紅按鈕」發起求助。

銀行工作人員發現女童沒有記下家人的手機號碼，便協助報警處理，過程中，工作人員也一邊陪著女童聊天，安撫她不安的情緒。沒過多久，員警便抵達ATM處，根據女童描述的地址將其送回家。

衢州農商行工作人員強調，該行自助網點一般有兩個按鈕，紅色的是緊急求助鈕，按下後會連接到24小時有人值班的監控中心，另一個按鈕是緊急報警鈕，會直接連到報警平台，「客戶如果遇上緊急情況，也可以一鍵報警。」