台南5死惡火！頂樓鐵窗焊死斷生路　消防曝逃生3重點：往外往下

記者林東良、吳佩蓁／台南報導

台南市六甲區珊瑚路一處農機行，今（13日）凌晨2時36分發生火警，由於現場出入口堆滿雜物無法逃生，導致陳姓屋主一家五口受困3樓鐵皮屋不幸喪命，13歲長女因出國演出逃過一劫。至於發生火災時該如何自救，台南市消防局第二隊大隊長王騰毅表示，逃生時原則上應「往外往下跑」，平時也要確保第2逃生通道通暢，避免主要通道遭火煙阻擋時無處可逃而發生憾事。

▲台南市消防局第二隊大隊長王騰毅說明如何逃生。（圖／記者林東良翻攝）



警消調查，45歲的陳姓屋主專營農機具買賣、維修，因此1樓堆放許多雜物，初判起火點就在1樓，根據現場平面圖，一家5人原本在2樓，因1樓起火加上堆滿雜物，導致無法從1樓逃生，火勢從天井往上延燒，5人只好往上逃到3樓，並且躲在鐵皮屋後側的曬衣間，未料火勢過於猛烈，加蓋的鐵皮屋在高溫下宛如成了鐵棺材，陳家一家5口命喪火窟。

火災發生後，有義消第一時間趕到現場救援，透過加蓋鐵皮屋的鐵窗有摸到受困者的手，但因鐵窗焊死、溫度過高，無法進行救援。對此，台南市消防局第二隊大隊長王騰毅表示，若住家有裝設鐵窗，除了會造成住戶難以逃生外，消防人員也需要花時間破壞鐵窗，致延誤搶救時機，呼籲民眾要在鐵窗預留逃生口。

▲初判起火點在1樓。（圖／記者吳世龍攝）



王騰毅表示，發生火災時，若當下人在房間內，出房門時一定要採取背對房門，先輕推門縫確認是否有火煙或高溫，若沒有火煙原則上積極往外往下逃生，逃到戶外是最安全的；一旦發現火煙，要立即關上房門，並將門縫塞住，往窗戶積極求救，讓消防人員可以及時發現受困者前往救援，或立即尋找第2逃生路線。

▲屋主一家五口受困3樓加蓋鐵皮屋慘死。（圖／記者林東良翻攝）



王騰毅說，一般透天住宅都是單一出入口，因此呼籲民眾若家中有後陽台或防火巷道，平時務必確保逃生通道保持通暢無阻，以免主要通道被火煙阻擋、逃生不及發生憾事。