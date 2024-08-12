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站務員遭毆打產工提3訴求　台鐵：路警增加巡邏密度

▲▼台鐵,員工,列車長,車站。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵一名站務員制止旅客在車站騎腳踏車，卻遭到毆打。非當事員工（示意圖／記者李姿慧攝）

記者蔡亞樺／台北報導

台鐵最近發生旅客毆打站務員事件，站務員向台鐵產業工會秘書朱智宇求助，才揭露此事，產工今（12日）提出3大訴求，包括全面配發密錄器給運務人員等，台鐵公司對此回應，已加強路警聯防，責成段站主管注意站區環境，並請路警增加車站巡邏密度，兼顧護車勤務。

「抱歉，我又被打了」朱智宇昨在臉書張貼該名站務員求助訊息，朱智宇指出，名站務員遭到攻擊毆打，已經第三次，但過程中，台鐵都沒有給予協助，也沒有任何加強措施，若沒有工會提供的法律諮詢，甚至還要自掏腰包尋求法律協助。

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求助訊息揭露之後，今日鐵路警察局高雄分局嘉義派出所出面說明，經調查，台鐵嘉義大林站女站務員於7日下午，制止1名騎乘腳踏車行經車站大廳的老翁，爭執過程，女站務員遭老翁揮打到右手，站務員報案，員警趕抵處理，老翁已離開現場，調閱相關監視器釐清。

台鐵產工今日發布聲明稿表示，台鐵的說法萬年不變，永遠都是出事之後才說要關懷員工，永遠都要等事故發生才要來做改革嗎？難道要等出人命，台鐵高層才要再來自請處分了事嗎？

產工表示，報案員工自己報、提告員工自己提、為了保全證據連密錄器都要自己買，台鐵公司從預防到應變，沒有任何一個環節是主動介入。

產工也提出3項訴求，包括台鐵公司協調提高鐵路警察簽巡頻率與駐警人力、增聘保全在各等站確保車站維安、全面配發密錄器給運務人員。

台鐵公司表示，為保障車站（小站）站員值勤安全，公司已加強路警聯防，責成段站主管注意站區環境，並請路警增加車站巡邏密度，兼顧護車勤務，並與車站轄區地方警察協調，實施巡簽，增加見警率。

台鐵公司表示，如遇車站突發情形，請地方警力先行協處，等鐵路警察到場後接辦。員工受到不法侵害，公司及台鐵工會均非常重視，會協請警方偵辦追查不法，並依規定全力協助員工後續權益維護，當事同仁也持續關懷照護。

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