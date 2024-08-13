「飛柬埔寨撈金」一張圖又狂傳　全場傻：比奧運金牌月俸還高

▲全球反詐騙組織發文呼籲網友不要去柬浦寨。（圖／翻攝全球反詐騙組織）



網搜小組／劉維榛報導

2022年不少台人被騙去柬埔寨，以為能撈金，下場卻是淪為「豬仔」被囚禁、凌虐性侵，甚至慘死異鄉。而最近網友又轉貼一張反串圖，寫著3個月翻身計畫，飛柬埔寨當文字客服，日薪10萬人民幣（約45萬台幣），引來網友看傻呼籲「全台灣的人都知道這是詐騙，只有低端猴子不知道！」

一名網友在臉書《爆廢公社》轉貼一張IG限動，寫著柬埔寨打工遊記，喊出「為了夢想衝刺，沒出過國的井蛙酸民不用在那酸，主管說要保管手機跟護照，私訊暫時不會回」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對方文末還Hashtag「打字客服人員、日薪10萬人民幣、脫離舒適圈、三個月翻身計畫、迎向財富自由的人生」。

底下網友也搖頭開噴，「要死了」、「全台灣的人都知道這是詐騙，只有低端猴子不知道」、「3個月的翻內臟計畫？」「日薪十萬人民幣？世界冠軍薪水也沒那麼高」、「迎來的是回不來的人生」、「那位原始照片文的主人還在嗎？不會已經賣器官了吧」。

事實上，這張是2022年反串舊圖，當時全球反詐騙組織的台灣小編就呼籲，「請先問問自己到底有什麼能力值這個價，如果值為什麼要去比台灣落後的地方？當你發現一切不是你想那樣時，也不要哭喊著來求救，要去什麼地方前不會先做功課嗎？」由於目前正值暑假，呼籲學生別起一時貪念，就怕後悔一生。