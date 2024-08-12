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社會 社會焦點 保障人權

7旬婦收「偵查佐的LINE」急領錢　北投警拆穿騙局保住百萬

▲▼ 北投分局長安派出所所長鄭偉男、賴威安 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市北投警分局成功阻詐，保住民眾財產。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區有名73歲老婦（化名阿綢）在台灣銀行辦理黃金存摺解除業務時，賴姓行員察覺有異通報長安派出所，所長進一步了解得知，阿綢被「假刑警騙帳戶遭盜用」險將156萬餘元領出，所幸在警方與行員的合力阻詐，讓老婦成功保住財產。警方呼籲市民，別輕易相信陌生人訊息，若發現疑詐騙，請撥打165防詐騙或撥打110報案。

阿綢表示，自己收到刑事局偵查佐的LINE訊息，對方聲稱她的帳戶已遭盜用，並要求她將名下的639.96公克黃金（新台幣156萬5909元）全部領出，以協助「調查」案件。

▲▼ 北投分局長安派出所所長鄭偉男、賴威安 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北投警分局長安派出所所長鄭偉男（左）與警員賴威安 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

幸好，在長安派出所所長鄭偉男和警員賴威安耐心說明，警方不會通過通訊軟體傳送服務證，而是會以紙本通知書的形式正式通知當事人，阿綢聽完後才坦言「接到訊息很怕啊！」故急著匯款，忘記查證，對於一時之間被詐騙集團牽著鼻子走非常懊悔，但也感謝警方特地趕來現場協助、講解詐團慣用的手法，讚嘆警察真的是人民保母。

北投分局呼籲社會大眾，保持警惕，避免相信來自陌生人的訊息。如遇可疑情況應立即報警，以防成為詐騙犯罪的受害者。主動關懷他人提高警覺，若發現疑似詐騙案件，請撥打165防詐騙諮詢專線查證或撥打110報案。

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