假的啦！投資「馬年限量茅台」5倍暴利　台中男6萬全押險蒸發

記者鄧木卿／台中報導

台中53歲羅姓男子在網路認識自稱是酒商的「表姐」，得知正開放搶購2014年馬年限量貴州茅台酒，1瓶3萬元的10年份絕版酒，一轉手就可獲利15萬，她可幫忙搶訂50瓶，羅男感激再三，盡管戶頭內僅剩6萬元，仍想全押匯出，一次連本帶利賺回，結果被行員和警員擋下，這才大夢初醒，轉頭改向行員、警員道謝。

▲台中男子將僅有的6萬元全投資馬年限量茅台，還好被員警及時阻擋。（圖／警方提供，下同）

台中市警察局烏日分局烏日派出所巡佐王瑞波、警員蘇俊龍，日前上午9點30分獲報，有名男子要匯款，因為帳戶內僅存的6萬元全數匯出，加上對方是陌生帳戶，懷疑遭到詐騙。

羅男起初辯稱，他之前曾受表姐資助1、20萬元，表姐都沒有索討一毛錢，這次得知缺錢投資，所以才匯款償還當年的借款恩情。但員警查看手機對話紀錄，發現該表姐特別交代臨櫃匯款時要說是支付工程款，而且手機不要給行員、警員看，以免被詢問，惹來麻煩。

羅男在警員耐心關懷之下，這才透露是要投資「液體黃金」貴州茅台酒，因為茅台供不應求，稀有且有極高的增值空間，1瓶3萬元，一轉手獲利5倍，他要訂購50瓶。

員警看了羅男手機後說，這是百分之一千的詐騙，近期已接觸太多標榜高報酬、高利潤的詐騙案例，羅男這才恍然大悟，連忙道謝，感恩保住積蓄，差點讓辛苦錢如酒一般的蒸發掉。