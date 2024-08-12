點詐騙就跳通知！Whoscall免費新功能　一秒識破假廣告、惡意網站

▲Whoscall推出數位防詐守門員「網站檢查」。（圖／Gogolook提供）

記者楊絡懸／台北報導

以陌生來電辨識軟體「Whoscall」打出名號的Gogolook（走著瞧-創，6902）12日宣布釋出免費新功能，不只辨識來電及簡訊，還推出「網站檢查」，像是防詐守門員一樣，如果不小心點入詐騙網站的當下，系統就會立即跳出即時警語，協助民眾一秒識破詐騙。

Gogolook表示，Whoscall此次推出的新功能「網站檢查」，就像是陌生來電辨識的運作，提供用戶直覺的自動化示警，在誤入詐騙網站當下立即跳出通知、不必再靠直覺判斷真偽。

Whoscall自動檢查的範圍涵蓋瀏覽器造訪的網站，以及其他App運作時所連線或點擊的網站。舉例來說，社群平台上的假電商廣告、在背景連線至高風險網站的惡意App。

當民眾有誤入詐騙網站的風險，Whoscall皆會立即自動跳出示警通知；而「手動檢查」則提供用戶自行輸入網址進行查詢，在開啟陌生連結前，就排除誤入詐騙網站的可能性。

Gogolook指出，即日起，Android、iOS用戶僅需將Whoscall App更新至最新版本，並能在App首頁內找到網站檢查功能，依照App內的引導，在30秒鐘內完成設定，新功能同時具備「自動檢查」以及「手動檢查」兩種方式。

據了解，Whoscall「網站檢查」功能主要是精準辨識與即時攔阻，防詐網站資料庫除了結合AI技術偵測與用戶回報外，也同時整合刑事局、ScamAdviser等合作夥伴的資料，組成數千萬量級的網站資料庫，成為全球最完整的領導者之一。

此外，Whoscall僅會在功能運作中，一次性檢查網站是否有風險，不會紀錄任何瀏覽內容和個人資料。

Whoscall「網站檢查」功能有3點注意事項：

1、開啟「網站檢查」功能的自動檢查模式後，系統檢查範圍將涵蓋用戶「使用各瀏覽器所造訪的網站」以及「其他App在前景與背景運作時所連線的網站」。若在上述場景中偵測到高風險網站，系統皆會跳出警示通知，也會納入App功能頁面內所顯示的網站檢查總數統計。

2、「網站檢查」功能為快速且安全判別網站風險性，運用Packet Capture技術（類似於市面上VPN服務所使用的技術）。因此，行動裝置系統將可能出現相關提醒與連線模式，並且受限於原生系統限制，若用戶開啟自動檢查模式，將無法同時使用其他VPN服務。

3、「網站檢查」功能僅支援iOS 16及Android 9以上版本。