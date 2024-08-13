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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

行政院開系統性治水會議　前瞻治水收成效、持續提升承洪韌性

▲▼卓榮泰視察台9線164.2k邊坡災點搶修情形。（圖／行政院東部聯合服務中心提供，下同）

▲凱米颱風災後，行政院長卓榮泰赴各地視察災後復原狀況。（圖／行政院東部聯合服務中心提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰12日主持「系統性治水」會議，會中由內政部、農業部、經濟部、公共工程委員會共同研商，提出未來精進做法，以及凱米颱風後續相關檢討進行討論。政院人士今（13日）透露，日前凱米颱風夾帶驚人雨勢，部分地區於颱風期間累積雨量甚至大於莫拉克颱風，不過淹水面積已大幅減少，實際展現出中央和地方合作、長年推動治水的成效。

政院人士指出，卓榮泰院長於會中表示，前瞻計畫治理已有成效，因應極端氣候仍須持續推動，中央會主動協助地方政府，地方政府也應積極配合。此外，也將優化法規、制度、執行面，全面提升承洪韌性，加強災前預警、災中保護、災後迅速復原，持續提升我國防災韌性。

日前在凱米颱風災後，卓院長前往中南部和東部勘查災情時指出，將透過移緩濟急方式，優先支應地方最迫切需要改善或救急的部分，未來政府也會汲取經驗，提出更好的改善方法，持續精進全台治水工程。

政院人士強調，整體災後復原工作，將建立持久有效的復建工程，朝「原災區不重複致災、鄰近災區不被殃及」的方向邁進。

此次會議召集內政部、農業部、經濟部、公共工程委員會等單位進行報告，政院人士說，因應氣候變遷所帶來的影響，未來治水政策思維，應透過逕流分擔、出流管制、在地滯洪三方面，提升土地「承洪韌性」及「流域調適」。

而在治山防災、水土保持、農田及水產養殖排水部分，則應持續進行流域整體治水，並進行全區整體檢討規劃，改善影響洪水及阻礙水流之相關設施。

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