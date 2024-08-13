專案恢復林郁婷國光獎章榮譽　行政院：肯定其國際賽場優異表現

▲巴黎奧運中華隊選手返台，拳擊金牌林郁婷。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院發言人陳世凱13日表示，考量國際奧會在本次巴黎奧運期間多次公開聲明及證明林郁婷的參賽資格完全沒有問題，行政院卓榮泰院長已對外宣布，國家將要「恢復」林郁婷去年世錦賽被主辦單位國際拳總無理取消的獎勵，以維護選手的榮耀與權益。

陳世凱說，2023年3月在印度新德里舉辦的拳擊世錦賽，我國選手林郁婷原獲得銅牌，但隨後卻被IBA以比賽期間「性別生化指數異常」，取消獎牌，故當年未能據以頒發國光奬金給林郁婷。

陳世凱指出，然而國際奧會（IOC)已取消對國際拳總的認證，指稱IBA管理不善，因此無法承辦奧運賽事，奧運拳擊比賽改由IOC組成的拳擊工作小組負責，鑑於IOC在巴黎奧運期間多次公開表達，是以最嚴謹的標準審理奧運選手資格，也多次公開聲明及證明林郁婷的參賽資格完全沒有問題，IOC巴赫主席更多次重申力挺林郁婷參賽，顯示2023年3月IBA取消林郁婷世錦賽獎牌的決定毫不合理。

陳世凱表示，卓院長在林郁婷完成本次賽事並返國後，已宣布國家將要「恢復」林郁婷去年世錦賽被主辦單位國際拳總無理取消的獎勵，以維護選手的榮耀與權益，並已請教育部體育署依據此原則擬具專案，恢復林郁婷的榮耀，並依規定發給國光獎章（第二等第三級）及獎金90萬，也希望透過這個方式，代表國家跟人民對林郁婷長年來在國際重要賽事上優異的表現，再一次的感謝跟肯定。