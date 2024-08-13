電價不漲了？　卓榮泰暗示「沒特別需要的話」：以民生安定為考量

▲行政院長卓榮泰。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

電價費率審議會將在9月召開，外界關注10月電價是否會調漲。對此，行政院長卓榮泰13日說，他個人認為，電價已在4月漲了一次，「如果沒有很特別、重大需要的話，我是認為電價（費率）審議會當然也會跟我們一樣，以民生安定、穩定為重要的需求跟考量」，所以這一點大家不必太過焦慮。

針對電價議題，卓榮泰說，在今年的5月已經向立法院提出追加預算，就是撥補台電1000億元，所以這個追加預算，與是否要再調整任何電價的討論是不相關的，那是要爲了讓台電能夠營運更健全、體質更健全。

卓榮泰說，至於電價，它當然是民生重要的一項考慮，而且有電價（費率）審議會，一切都要在那個審議會當中才能決定。

但卓榮泰透露，他個人認為，已在4月漲了一次，全民也都在漲電價的這個波動當中能夠去面對，而且對社會、民生的衝擊已經顧慮到最小，「如果沒有很特別、重大需要的話，我是認為電價（費率）審議會當然也會跟我們一樣，以民生安定、穩定為重要的需求跟考量」，所以這一點大家不必太過焦慮。

卓榮泰強調，會在這個原則底下，來做好任何的因應措施，最終還是由電價（費率）審議會來處理。

至於油價的問題，卓榮泰說，國人已經很習慣每個禮拜面對起起伏伏的油價，而且油價因為國際情勢的各種狀況，它的變化是相當多的，「我們鼓勵大家還是用節約能源的方式，鼓勵大家多多使用大眾運輸工具」，但是油價的衝擊，我們用我們的心理素質把它抗拒下來。

卓榮泰表示，政府會時時注意到整個包括油價等等大眾民生物資的需求，我們一定是在穩定市場、穩定價格的這個功能上扮演重要的角色。