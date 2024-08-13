體育發展邁入下一階段　卓榮泰：儘速說明體育部籌備狀況

▲行政院長卓榮泰。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

2024年巴黎奧運賽事落幕，我國好手在13日上午全數返抵國門。此次奧運賽事中華隊拿下2金5銅成績，連同名次獎勵、創紀錄鼓勵等，總計將發出超過1.4億獎金。行政院長卓榮泰也表示，在運動賽事之後，國家要進入下一個用政策跟具體行動支持體育的階段，會在最短時間內，向國人提出「體育及運動發展部」的籌備狀況。

卓榮泰說，這次參加巴黎奧運的國手，幾乎都回到國內，非常感謝所有國手們，這次比賽中展現自己最好的實力、也展現非常強大的心理素質，通過種種考驗、抵抗種種強大壓力，在這情況下替國家、人民完成一次讓世界看見台灣的最好機會。

卓榮泰表示，比賽期間，總統跟他也與所有國人一樣，時時刻刻關心比賽場上的進度、選手狀況，也關心每個選手的身體是不是都非常平安。

「在此同時，我們也希望在運動賽事之後，國家要進入到下一個用政策跟具體行動支持體育跟支持體育人的階段。」卓榮泰說，會在最短時間內，向國人提出籌備已久的「體育及運動發展部」籌備狀況以及未來籌備進度。

卓榮泰強調，關於未來整個體育及運動發展部的組織內容，也會跟所有體育界的人士，甚至非常期待跟這次回來的現役、退役國手能深入交談，看看未來國家體育政策往哪個方向走，是最符合當今人民最大的期待，也是體育界最希望看到的。