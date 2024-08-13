　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

防癲癇駕車暴衝！發病擬通知複檢追回駕照　學者籲修法要快　

▲▼ 驚悚！成大校區轎車高速衝出影片曝　狠撞汽機車釀1死4傷。（圖／記者林東良翻攝）

▲成大女職員駕車暴衝連撞7輛汽機車，釀1死4傷。（圖／記者林東良翻攝）

記者李姿慧／台北報導

一名成功大學女職員昨開車暴衝連撞7車，釀成1死4傷，更傳出女駕駛自述癲癇發作，癲癇患者原本不得考領駕照，交通部2020年放寬醫生診斷2年以上未發病者，可考領駕照，不過交通部去年已研擬修法介接就醫和保險資料，若發病需1到2個月內複檢，未通過強制繳回駕照，該案已報行政院待核定。

昨(12日)一名54歲成大女職員駕車從成功大學校區內快速暴衝駛出，一連撞上7輛汽機車，造成1名機車女騎士死亡，另有4人受傷送醫，事後傳出肇事女駕駛自述是癲癇發病釀禍，也讓癲癇患者駕照管理問題再浮上檯面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部原規定癲癇患者不得考領駕照，但因聯合國身心障礙者權利公約認定該規定為歧視身心障礙者，交通部邀集相關醫療專家學者多次研議後，2020年9月7日放寬可控制癲癇疾病者有條件放寬考領駕照，癲癇患者須超過2年以上未發病並提出醫師診斷證明，考領駕照時須檢具3個月內的合格醫療院所醫師出具證明，考取駕照後，還須每2年提出最新3個月內醫師證明，申請換發新駕照。

不過未滿2年換發駕照期間，若患者突然發病，仍無法及時有效管理駕照，加上偶有疑似駕駛人癲癇發作肇事事故，交通部去年也研擬修法，為找出潛在不適合開車或騎車的高風險駕駛人，將與衛福部、勞動部等單位介接就醫、保險等資料，只要出現失智、癲癇、青光眼等症狀，相關單位將通知監理單位。

▲▼成大外重大車禍！女騎士要接孩子遭撞死　肇事女是圖書館職員。（圖／記者林東良翻攝）

▲成大一名女職員駕車暴衝連撞7車。（圖／記者林東良翻攝）

不過監理單位不會依照就醫或保險紀錄直接吊銷駕照，將即時要求疑似發病癲癇患者限期1到2個月內複檢，若醫生判定不適合開車，須強制繳回駕照，未繳回可註銷駕照。若持已註銷駕照上路，則可罰6000元到2萬4000元罰鍰。

而癲癇患者依規定繳回駕照後，若事後經醫師診斷判定超過2年未再發病，病情已可控制，將可再重新申請考領駕照。

交通部政務次長陳彥伯表示，該修法草案已經提報行政院，行政院也已經討論過，待政院院會通過後，將可送立法院審查，若立法院下會期順利通過，將會儘速來實施。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，癲癇患者交通事故若有增加趨勢，建議介接就醫和保險系統可儘早落實實施，至少多一層防護，對有徵兆或風險駕駛人，加強防護風險，呼籲行政院應該儘快核定該案，加強駕照管理。

李克聰也指出，除監理強化管理外，癲癇患者開車之前也可自我檢視，相信患者也不希望發生事故，可先自我檢視是否有徵狀或發作風險，再決定是否要開車，若檢視後不適合開車，可找親友接送或搭車。

ET快訊
女職員癲癇發作釀1死4傷　成大證實：轉出圖書館就一直衝
愛妻遭成大女職員撞死！　夫悲痛：很難過
被老闆炒魷魚！巴西男「開飛機撞工廠」　墜機畫面曝
秀泰二公子「33萬小三」當過《最大黨》舉牌女郎！IG被挖：目
LIVE／台南「頂加鐵棺材」燒5命！林郁婷90萬獎金重發　秀
獨／高雄某摩鐵揪出針孔！記憶卡可錄800分鐘　解密發現磁軌損
獨／郭泓志腳踩兩條船　《嗨！營業中》記者會被消失原因曝
一家5人葬火窟！13歲女兒「機上接噩耗」　急從杜拜返台
快訊／阿嬤哭癱！台南一家5死　最後通話曝
陸千億元級集團破產！　1.8萬員工失業

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他許願LINE「變成誰已讀」　全場怕爆！內行曝3個APP有這功能

台水大湳給水廠六合一工程提前完工　桃園17萬戶提前復水

一眼洩漏你的個性！超準心測看穿你的「隱性任性指數」

台中出差！開APP突跳「你見過鬼嗎？」　作家深夜嚇壞：要拜拜了

中元普渡15禁忌曝！不可拜烤焦黑雞、蛋捲　小心衰整年

雨彈連7天！低壓逼近全台溼答答　中南部「下到發紅」　

20人唱歌「主動刷卡3萬」　盤子男悲劇：17人都不認識

獨／獼猴大鬧內湖民宅「陽台吹風」畫面曝　住戶驚：動物園在我家

彰監五星級「鐵窗牌蛋黃酥」8／22開賣　今年大降價原因曝

防癲癇駕車暴衝！發病擬通知複檢追回駕照　學者籲修法要快　

離爭議滿貫砲最近的人　申皓瑋還原：有點誇張

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

是個狠人！把臭臭鍋變煎餃　網皺眉看製作過程：心好痛

成大女職員開車撞出校門　42歲媽下班接小孩當場亡

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

鄧紫棋粉絲：喜歡妳30幾年了　她問號「我出道才16年！」

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

台灣國理事長闖民眾黨記者會　鬧場抗議喊：柯文哲一家都賊

柯震東曝她情史？王淨：不可理喻芬！　陳柏霖.張榕容「看低畫質的人吵架」

趙露思首談「五官變化爭議」　直播認「努力換來的結果」

他許願LINE「變成誰已讀」　全場怕爆！內行曝3個APP有這功能

台水大湳給水廠六合一工程提前完工　桃園17萬戶提前復水

一眼洩漏你的個性！超準心測看穿你的「隱性任性指數」

台中出差！開APP突跳「你見過鬼嗎？」　作家深夜嚇壞：要拜拜了

中元普渡15禁忌曝！不可拜烤焦黑雞、蛋捲　小心衰整年

雨彈連7天！低壓逼近全台溼答答　中南部「下到發紅」　

20人唱歌「主動刷卡3萬」　盤子男悲劇：17人都不認識

獨／獼猴大鬧內湖民宅「陽台吹風」畫面曝　住戶驚：動物園在我家

彰監五星級「鐵窗牌蛋黃酥」8／22開賣　今年大降價原因曝

防癲癇駕車暴衝！發病擬通知複檢追回駕照　學者籲修法要快　

陸掀AI人才搶奪戰　大模型崗位6職缺搶1人年薪220萬起跳

雲豹能源7月營收年減逾6成　盤中一度觸跌停

開業不到2年！赤鐵廣島燒八德店結束營業　全台剩民權店營業中

韓國瑜明召集協商人事同意權　綠盼找出共識避空轉

他許願LINE「變成誰已讀」　全場怕爆！內行曝3個APP有這功能

女職員開車癲癇發作釀1死4傷　成大證實：轉出圖書館就一直衝

雙圓燈+雙尾管！CFMoto春風「4缸黃牌重機」將導入台灣販售

62歲阿湯哥奧運「搏命空降」內幕曝光！　霸氣拒用替身：我要做整套

安雅泰勒喬伊剃平頭「對抗雷神」　《瘋狂麥斯》前傳在家就能看！

藥局遭竊586元藥品　警鎖定慣竊找嘸人...原來他早已入監

生活熱門新聞

「台灣一片紫紅」雨最猛時段曝　粉專示警：要有心理準備

性別趴險成八仙塵爆翻版！家長抱孩逃竄氣炸

聊天單回1符號讓人憤怒　一票人共鳴

快訊／雙颱！　「安比」今晨生成恐中颱路徑曝

她剛生完「寶寶眼睛打開好可愛喔」　名醫2句話吸萬讚

把握明後天好天氣　低壓挾雨彈「全台下最大」時間曝

快訊／又有熱帶低壓！8號颱「悟空」最快明生成　最新路徑曝

他一看「2028奧運項目」　PTT炸鍋：感覺涼了

抱怨停水溝蓋被開單！網看現場圖：早該抓了

北市敬老金靠卡領1500元　11通路加碼

消保處抽驗：迪卡儂、TRYALL等7件高蛋白標示不合格

90歲阿公跌倒！全家人「想裝監視器」　看護卻怒喊告

運動員沒拿獎牌都去哪了？網揭「這行業」一堆前國手

全台變天時間曝　下周「西南季風恐通過台灣」雨更大

更多熱門

相關新聞

體育發展邁入下一階段　卓榮泰：儘速說明體育部籌備狀況

體育發展邁入下一階段　卓榮泰：儘速說明體育部籌備狀況

2024年巴黎奧運賽事落幕，我國好手在13日上午全數返抵國門。此次奧運賽事中華隊拿下2金5銅成績，連同名次獎勵、創紀錄鼓勵等，總計將發出超過1.4億獎金。行政院長卓榮泰也表示，在運動賽事之後，國家要進入下一個用政策跟具體行動支持體育的階段，會在最短時間內，向國人提出「體育及運動發展部」的籌備狀況。

快訊／卓榮泰：恢復林郁婷拳擊世錦賽國光獎章、90萬獎金

快訊／卓榮泰：恢復林郁婷拳擊世錦賽國光獎章、90萬獎金

即／基隆公車碰撞機車！　騎士卡車底「頭破血流」送醫

即／基隆公車碰撞機車！　騎士卡車底「頭破血流」送醫

即／國1北1車自撞翻覆　佔2外線紫爆回堵5K

即／國1北1車自撞翻覆　佔2外線紫爆回堵5K

成大女職員傳「癲癇暴衝」撞7車　1死4傷名單曝光

成大女職員傳「癲癇暴衝」撞7車　1死4傷名單曝光

關鍵字：

癲癇肇事車禍發病駕照成功大學修法交通部複檢註銷行政院

讀者迴響

熱門新聞

「啦啦隊女神」籃籃單身人設破功　味全龍球員潛進香閨

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

法蒂瑪聖母像巡迴展出時「眨眼」　信眾拍到了

「七小福」元奎驚傳早已離世！　成龍發文意外洩他死訊

台南農機行大火5死！大女兒出國逃死劫

籃籃爆鬧翻樂天隊友！

民眾黨將黃珊珊、李文宗移送中評會

「台灣一片紫紅」雨最猛時段曝　粉專示警：要有心理準備

性別趴險成八仙塵爆翻版！家長抱孩逃竄氣炸

成大女職員開車撞出校門　42歲媽接小孩當場慘死

成大女職員傳「癲癇暴衝」撞7車　1死4傷名單曝光

女醫爆血陳屍醫院　男志工「先殺人後性侵」

秀泰集團二代婚外情　小模辣照曝光！33.5萬人追蹤

快訊／台南農機行火警　5人命喪火窟

快訊／台船接萬海12+4艘甲醇雙燃料船大單　總價最高640億台幣

更多

最夯影音

更多

離爭議滿貫砲最近的人　申皓瑋還原：有點誇張

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

是個狠人！把臭臭鍋變煎餃　網皺眉看製作過程：心好痛

成大女職員開車撞出校門　42歲媽下班接小孩當場亡

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面