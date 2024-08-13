防癲癇駕車暴衝！發病擬通知複檢追回駕照　學者籲修法要快　

▲成大女職員駕車暴衝連撞7輛汽機車，釀1死4傷。（圖／記者林東良翻攝）

記者李姿慧／台北報導

一名成功大學女職員昨開車暴衝連撞7車，釀成1死4傷，更傳出女駕駛自述癲癇發作，癲癇患者原本不得考領駕照，交通部2020年放寬醫生診斷2年以上未發病者，可考領駕照，不過交通部去年已研擬修法介接就醫和保險資料，若發病需1到2個月內複檢，未通過強制繳回駕照，該案已報行政院待核定。

昨(12日)一名54歲成大女職員駕車從成功大學校區內快速暴衝駛出，一連撞上7輛汽機車，造成1名機車女騎士死亡，另有4人受傷送醫，事後傳出肇事女駕駛自述是癲癇發病釀禍，也讓癲癇患者駕照管理問題再浮上檯面。

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交通部原規定癲癇患者不得考領駕照，但因聯合國身心障礙者權利公約認定該規定為歧視身心障礙者，交通部邀集相關醫療專家學者多次研議後，2020年9月7日放寬可控制癲癇疾病者有條件放寬考領駕照，癲癇患者須超過2年以上未發病並提出醫師診斷證明，考領駕照時須檢具3個月內的合格醫療院所醫師出具證明，考取駕照後，還須每2年提出最新3個月內醫師證明，申請換發新駕照。

不過未滿2年換發駕照期間，若患者突然發病，仍無法及時有效管理駕照，加上偶有疑似駕駛人癲癇發作肇事事故，交通部去年也研擬修法，為找出潛在不適合開車或騎車的高風險駕駛人，將與衛福部、勞動部等單位介接就醫、保險等資料，只要出現失智、癲癇、青光眼等症狀，相關單位將通知監理單位。

▲成大一名女職員駕車暴衝連撞7車。（圖／記者林東良翻攝）

不過監理單位不會依照就醫或保險紀錄直接吊銷駕照，將即時要求疑似發病癲癇患者限期1到2個月內複檢，若醫生判定不適合開車，須強制繳回駕照，未繳回可註銷駕照。若持已註銷駕照上路，則可罰6000元到2萬4000元罰鍰。

而癲癇患者依規定繳回駕照後，若事後經醫師診斷判定超過2年未再發病，病情已可控制，將可再重新申請考領駕照。

交通部政務次長陳彥伯表示，該修法草案已經提報行政院，行政院也已經討論過，待政院院會通過後，將可送立法院審查，若立法院下會期順利通過，將會儘速來實施。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，癲癇患者交通事故若有增加趨勢，建議介接就醫和保險系統可儘早落實實施，至少多一層防護，對有徵兆或風險駕駛人，加強防護風險，呼籲行政院應該儘快核定該案，加強駕照管理。

李克聰也指出，除監理強化管理外，癲癇患者開車之前也可自我檢視，相信患者也不希望發生事故，可先自我檢視是否有徵狀或發作風險，再決定是否要開車，若檢視後不適合開車，可找親友接送或搭車。