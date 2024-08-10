不容惡意扭曲！卓榮泰重申：非核家園是依法行政非神主牌

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者陳煥丞攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德日前主持「氣候變遷對策委員會」首次會議，會中針對核能技術的發言，引發外界質疑民進黨長久以來的「非核家園」政策是否悄悄轉彎。對此，行政院長卓榮泰10日說，「非核家園不是神主牌，而是政府依法行政的施政方向」，賴總統也說《環境基本法》中的「非核家園」是立法院朝野共同訂定、非民進黨的意識形態，「原意完全一致，不容有人惡意扭曲、故意誤解，令人遺憾！」

針對賴政府核能立場受到外界質疑，行政院長卓榮泰說，「非核家園不是神主牌，而是依照現行環境基本法，政府依法要朝向的目標」，這段話是他在6月11日在總質詢清清楚楚的答覆過，認真的立委都不會忘記。

卓榮泰指出，8月8日總統府「國家氣候變遷對策委員會」第一次會議圓滿完成，他要感謝所有與會委員，針對行政院會前所準備好的討論議題，提出多項寶貴意見，供作未來施政的重要參考。

「我要再次重申，非核家園不是神主牌，而是政府依法行政的施政方向。」卓榮泰強調，賴清德總統也說，《環境基本法》中「非核家園」是立法院朝野共識下共同訂定，不是民進黨的意識形態，「原意完全一致，不容有人惡意扭曲、故意誤解，令人遺憾！」

卓榮泰表示，面對氣候變遷，多元綠能和深度節能是政府優先要發展的。至於未來新的核能技術，如果能夠安全、沒有核廢料問題需要解決，社會也有共識的前提下，政府也抱持開放的態度。

卓榮泰說，期待也樂見，社會各界根據最新的科學證據，理性討論，展現台灣民主的精神，如此，國家一定能團結一致、向前邁進。