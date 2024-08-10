郭智輝盼工業電價9月調漲　李彥秀批：政策未成形前別亂放話

▲立法委員李彥秀。（圖／國民黨文傳會提供）



記者崔至雲／台北報導

9月將召開電價審議委員會，經濟部長郭智輝日前也稱希望工業電價9月調漲，讓民眾擔憂是否又有新一波電價調漲。國民黨立委李彥秀指出，今年7月CPI消費者物價指數年增率高達2.52％，連續3個月超出警戒線，而郭智輝稱希望電價9月調漲，行政院長卓榮泰應該立刻對外公開說明「撥補台電1000億元是否到位？」以及「九月份是否調整工業與民生電價？」，嚴格禁止部會在政策未成形前不斷對外放話，防止加深民眾不安。

李彥秀提到，九月又要召開「電價審議委員會」，今年四月，電價大幅調漲11%，央行如臨大敵為了防止通膨預期壓力，還「預防性升息半碼」，結果剛剛公布的七月CPI消費者物價指數年增率高達2.52%，創下五個月新高，並且連續三個月超出警戒線。

李彥秀指出，月初，經濟部長郭智輝對外放話「希望工業電價9月調漲」，昨天，台電也對外表示，只要政府今年千億撥補能夠到位，全年有機會損益兩平，否則電價仍有調漲10%的空間。

李彥秀說，郭智輝曾說「反對用公務預算撥補台電」，卓榮泰在立院也承諾「電價今年已經漲過一次，會考量到民間需求、物價穩定跟產業需要，」「現在台電負有很多政策目標，政府適足的撥補是應該的」。電價是否一年兩次調漲，對工業民生經濟以及通膨影響甚鉅，郭智輝以及台電董事長曾文生對於九月電價調整的放話，顯然又是打臉卓榮泰在立院的公開承諾。

李彥秀直言，今年下半年通膨巨獸虎視眈眈，主計總處已經警告，八月CPI恐怕比七月更難樂觀，更加深民眾對通膨的預期心理，要求卓榮泰應該立刻對外公開說明「撥補台電1000億元是否到位？」以及「九月份是否調整工業與民生電價？」並且嚴格禁止部會在政策未成形前不斷對外放話，防止進一步加深民眾不安與通膨壓力。

