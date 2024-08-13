快訊／卓榮泰：恢復林郁婷拳擊世錦賽國光獎章、90萬獎金

▲巴黎奧運中華隊選手返台，圖為拿下金牌的拳擊選手林郁婷。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

2024年巴黎奧運賽事落幕，我國好手在今日全數返抵國門。針對此次賽事過程中捲入性別紛擾、獲得世界各國關注與大力支持的金牌拳手林郁婷，行政院長卓榮泰13日宣布，將恢復林郁婷在去年因為IBA不當認定遭取消名次、而未能獲得的國光獎章鼓勵，「我已經請教育部擬定專案，即刻恢復並依規定發給林郁婷國光獎章以及國光獎金90萬」。

卓榮泰說，林郁婷個人在抗拒這麼大的壓力下，在法律途徑上他做出選擇，「我們不但予以尊重，也要非常肯定」；卓說，外界也看到林堅定跟柔情的一面，真的是俠骨柔情的一位國際一流拳擊好手，「她已經用她的行動證明，戰勝自己也戰勝全世界，這是對她來講是莫大的勝利」。

接著卓榮泰說，去年在印度新德里所舉行的國際拳擊世界錦標賽，林郁婷榮獲銅牌，但當時因為國際拳總IBA不當的認定，遭取消名次，她也因此未來獲得國光獎章的鼓勵。這次的巴黎奧運，國際奧會已經針對國際拳總內部的管理不善，恢復對她的認證，因此林郁婷順利踏上巴黎奧運拳擊賽的擂台，且用連勝之姿取得最後勝利得到金牌。

「林郁婷不僅獲得了再次的認證參賽資格絕無問題，也再次用實力獲得全世界肯定。」卓榮泰說，因此，國家必須要恢復林郁婷在去年因為IBA不當認定取消名次，而未能獲得的國光獎章鼓勵，「我已經請教育部擬定專案，即刻恢復並依規定發給林郁婷國光獎章以及國光獎金90萬」。

卓榮泰強調，政府的這個決定，是代表國家跟人民對林郁婷長年來在國際重要賽事上優異的表現，對她再次的感謝跟肯定。

