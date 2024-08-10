5月出國人次是「來台旅客2.3倍」　學者點5關鍵：千萬國際客難達標

▲今年5月出國人數為來台旅客2.3倍。（資料圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

觀光署最新統計，今年5月來台旅客約58.1萬人次，但出境人次卻高達136萬，出國人次為來台旅客2.3倍，出現嚴重逆差。學者坦言，今年要拚千萬國際旅客來台難度很高，入境低迷有5大原因，包括陸客未開放、花蓮地震、日幣貶值、缺工致住房價格上揚、中國競爭，呼籲應跨部會拚觀光，不能只靠觀光署。

根據觀光署最新統計，今(113)年5月來台旅客為58萬1,748人次，與去年同期相較，成長12.66%。不過若相較上月4月份來台旅客61萬146人次，下滑了4.6%。

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5月份主要客源市場以日本客最多，達9萬8,184人次，成長26.75%；其次是港澳有9萬4,104人次，不過卻下跌11.41%；韓國客位居第三，有7萬1,240人次，也成長22.63%；美國則有4萬6,849人次，增加15.38%；新加坡旅客有3萬5,263人次，成長1.54%。

馬來西亞客5月來台也有3萬4,565人次，增加7.52%；中國大陸有3萬0,208人次，成長122.10%；歐洲客則有2萬3,999人次，成長9.12%；紐澳客7,451人次，成長18.36%。

▲5月主要國際市場旅客來台統計。（圖／ETtoday整理）

另外，出境旅客統計，今年5月出國旅客高達136萬0,781人次，比起4月134萬7523人次更為增加。出境出國人次為來台旅客的2.3倍。

靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰表示，5月份入境旅客為58.1萬人次、出境人數有136萬人次，入境為出境的42.7%。入境高於出境的入超國家只有馬來西亞、新加坡。

黃正聰點出入境低迷有5大原因，包括陸客遲未開放、日圓貶值、花蓮地震、缺工導致價格上漲、中國的競爭。黃正聰表示，疫情前中國旅客是全球旅遊的主要動力，疫後中國改變旅遊政策，強推國內旅遊及入境旅遊，近期跟馬來西亞、新加坡、泰國簽訂免簽證待遇，另提供歐美國家144免簽證過境待遇。由於旅遊元素跟台灣相似，對台灣有一定程度影響。

由於5月國人出國出境人次為來台旅客人次2.3倍，黃正聰表示，該比例算很高，說不定是創新高，坦言今年要達到千萬國際旅客來台目標難度很高，今年觀光處境非常辛苦，花蓮地震後花很多預算和精神在推花東振興，但開放陸客上應要認真協商，並加強對國際行銷力道。

▲今年千萬國際旅客來台目標達成難度高。（資料圖／桃園機場公司提供）

黃正聰指出，國際各國大家都在搶觀光客，尤其過去中國經濟狀況好，很多陸客可以到各地旅遊，中國經濟不好之後，鼓勵國旅，也跟周邊國家談了很多雙方免簽，跟各國搶國際客，在這種情形下，必須要用國家力量來推動觀光，單靠觀光署做國際行銷力道會不足。

黃正聰強調，中國推出免簽吸引國際客，我方外交部也要努力，另旅宿業缺工問題，勞動部要協助，觀光產業缺工1萬人，希望有3千個名額引進外籍移工，保留7千個給國內中高齡就業機會，但勞動部未放，這些問題行政院要重視，最好召集跨部會觀光會議推動觀光，現在觀光逆差變得很嚴重，雖然高科技產業經濟很好，但觀光產業可照顧底層民眾，不能只看總體經濟，也要看服務業照顧數量。