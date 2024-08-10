賴政府核能立場遭質疑　陳世凱：非核家園政策沒有任何改變

▲發言人陳世凱出席「行政院會後記者會」。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德日前主持「氣候變遷對策委員會」首次會議，外界質疑其「非核家園」政策轉彎。對此，行政院發言人陳世凱10日說，遺憾總統的發言遭到部分人士扭曲，「非核家園是法定的國家政策，目前沒有任何改變」，政府對新核能科技持開放討論態度，但是否要採用，須在安全性得到保障、核廢料可妥善處理，並且取得全民共識，才能進一步討論。

行政院發言人陳世凱說，總統府於8月8日舉行首次「國家氣候變遷對策委員會」會議，會中對於氣候變遷、電力供需、多元綠能等議題有積極的討論。

陳世凱表示，令人遺憾的是，會中發言遭部分人士惡意扭曲，聲稱「非核家園」政策有所轉變。他要再次強調，府院在本議題上的立場始終如一，上週的行政院會後記者會上，也已針對「非核家園」政策作出回應。

陳世凱強調，「非核家園是法定的國家政策，目前沒有任何改變」，對於新核能科技或其他新能源技術，政府持開放討論的態度，但台灣是否要採用，前提必須是安全性得到保障、核廢料可以妥善處理，並且取得全民共識，才能進一步討論。

陳世凱指出，「非核家園」不是民進黨意識形態，而是立法院在朝野共識下制定的《環境基本法》中的國家法定目標。在極端氣候影響下，穩定經濟發展環境的重要性。行政院將持續確保安全、穩定的供電，並在能源轉型、多元綠能與減少空污的目標上持續邁進。