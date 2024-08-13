哈利將獲女王2.75億元遺產　威廉不滿「領太多」：他沒資格

▲傳出威廉王子疑似不滿弟弟哈利能夠在40歲時獲得祖母伊莉莎白女王留下的850萬美元信託份額。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

英國哈利王子與其妻子梅根自從2020年退出王室以後，便遷居美國加州，他們接受專訪、拍攝紀錄片，甚至還出書爆料王室醜聞，招致其他家族成員們的不滿。然而，隨著哈利王子即將年滿40歲，預計獲得祖母伊莉莎白女王留下的850萬美元（約新台幣2.75億元）信託遺產；不過，其胞兄威廉王子卻認為，弟弟根本沒有繼承龐大遺產的資格。

根據美媒《紐約郵報》，1984年9月15日誕生於倫敦聖瑪麗醫院的哈利王子，即將於今年9月滿40歲，依照先前伊莉莎白女王投入9000萬美元信託基金時列出的規定，哈利能夠在滿40歲之際獲取分配到的信託份額，即為850萬美元。

不過，與威廉王子（Prince William，威爾斯親王）、凱特王妃親近的消息人士卻透露，其實威廉王子認為哈利王子根本不值得獲得這筆信託基金，「威廉非常反感哈利再次將基金變現、帶著數百萬美元的現金回到他位於美國加州蒙特希托的家，然而卻不動到一根手指。」

該名消息人士補充，「威廉除了搖頭以外，對此感到無能為力。不過，假設由威廉決定，那麼哈利就不會得到這筆財產。威廉認為他的弟弟並沒有資格得到這份遺產。威廉認為哈利『在對他們所有人進行可怕對待之後，得到了回報』。」

消息人士認為，「威廉、凱特一點也不信任哈利與梅根，所以哈利現在利用祖母留下的遺產兌現的想法，讓他們感到相當痛苦。」

《鏡報》指出，威廉王子與弟弟哈利關係疏遠，兩人在生日時獲得的遺產金額也有所差異。其中，威廉去年6月迎來41歲生日時，在西敏寺敲響鐘聲；然而，哈利在歡度40歲生日時，將獲得850萬美元的信託分額，這比威廉生日時收到的還要多。

據悉，目前哈利與梅根的淨資產穩定在6000萬美元（約新台幣19.4億元）左右，兩人從2020年退出英國王室、移居美國之後，在淨資產上獲得很大程度的提升。另外，梅根即將推出新生活風格品牌「American Riviera Orchard」，預估在第一年內可獲得7位數的收入。