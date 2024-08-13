烏克蘭侵略30km空襲復仇　俄羅斯居民嚇到「只穿一條內褲」逃難

▲烏克蘭軍隊運兵車從蘇梅州駛進俄羅斯庫斯克州。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁2022年2月以「特殊軍事行動」名義揮軍入侵烏克蘭，轟炸醫院和民宅，導致數百萬民眾喪失家園，婦女和兒童更遭性侵、虐待慘死。如今，烏克蘭終於獲得報仇雪恥的良機。烏軍本月初將戰爭推進俄羅斯本土，深入俄國領土庫斯克州達30公里，導致俄國平民被迫躲防空洞，只能穿內衣逃難。

根據英媒《每日電訊報》，烏克蘭總統澤倫斯基曾在談話中提到，烏軍正在採取實際行動，將戰爭帶入俄國領土。事實上，烏克蘭從本月6日起就投入大規模兵力，從烏克蘭東北部的蘇梅州（Sumy）入侵與之接壤的俄國西部領土庫斯克州（Kursk），且目前已深入俄國領土達30公里，占領庫斯克州城鎮蘇賈（Sudzha）和其他村莊。

▲▼俄羅斯庫斯克州一棟公寓大樓慘遭烏軍飛彈碎片擊中。（圖／路透）

對於俄羅斯庫斯克州而言，還是繼第二次世界大戰以後，首次面臨外國軍隊的入侵，因此當地平民們感到相當恐慌，城鎮裡瀰漫著恐怖氛圍。他們控訴，俄羅斯政府根本就沒有主動告知關於戰爭的消息。社群平台的影片更顯示，烏軍在占領蘇賈政府的建築物後，毀損俄羅斯國旗，而俄軍更有數十人的屍體四散荒野。

報導指出，目前俄羅斯庫斯克州民眾所面臨的恐怖場景，其實就和2022年2月俄軍入侵烏克蘭時幾乎一模一樣。

社群平台Telegram某段影像中顯示，當地民眾接受採訪時痛訴，「整座城鎮在幾個小時內便淪為廢墟。我們失去了土地與家園，慌亂到只能穿內衣逃難」；其他民眾則表示，他們必須渡江逃難，甚至還有人被迫留下高齡和身患殘疾的家人。

▲烏軍一名士兵在俄國庫斯克州舉起烏克蘭國旗。（圖／路透）

一名搭乘逃生巴士的女人哭訴，「為了躲避烏克蘭軍隊空襲，只能徹夜躲在地下室裡。所有東西都被大火燒毀，敵軍的飛彈和無人機不斷飛來。」

俄媒指出，儘管俄羅斯政府在當地緊急設立20處避難所，但卻還是不斷湧入從俄烏邊境逃難的人潮。

俄國庫斯克州民眾向俄媒《工商日報》表達不滿，「我不懂（俄羅斯）政府為何不直接向我們告知戰爭的真相。電視新聞只願意報導『緊急狀況』，敵軍坦克車都開進我國（俄國）領土了，到底這算哪門子的緊急狀況？這已經是戰爭了好嗎？」

▲俄羅斯庫斯克州民眾在烏軍入侵前緊急撤離，然而他們看起來並沒有那麼慘。（圖／路透）

另一名居民則是將怒火對準俄軍，直言俄軍根本無法善盡職責、保衛國家，是一群貪污腐敗的組織，「我以為我們可以佔領烏克蘭，結果反而是他們佔領我們！」

對此，澤倫斯基興奮說道，「烏克蘭深知恢復正義的方法。我們承諾，必須向侵略者施加一定程度的壓迫。」