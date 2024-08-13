倫敦鬧區街頭砍人2傷！保全英勇壓制　11歲女童送醫

記者張方瑀／綜合報導

英國倫敦街頭12日上午發生砍人事件，所幸一名見義勇為的保安人員迅速制止，僅造成1名11歲女孩送醫及1名34歲女子輕傷，兇嫌也已遭到逮捕。

根據BBC報導，這起事件發生在倫敦市中心的萊斯特廣場（Leicester Square），倫敦西敏寺警方表示，目前已逮捕1名男性兇嫌。現年29歲的現場保安人員阿卜杜拉（Abdullah）表示，當時他突然聽到一聲尖叫，就看到兩名女性疑似被一名30多歲的男子襲擊。

阿卜杜拉表示，「我立刻撲到他的身上，抓住他拿著刀的手，把他壓在地板上，再將刀子拿走。」後來有2位民眾也衝來幫忙，協助壓制襲擊者，「這持續了大概3到4分鐘，後來警察就來將他逮捕了。」

阿卜杜拉說，在警察抵達前，他和另外兩人對傷者進行了急救，「我看到一個孩子被刺傷，我只是想救她，那是我的責任。」

西敏寺警方在聲明中指出，受害者被送到當地創傷中心，其中受傷的11歲女孩需要住院治療，但傷勢並未危及生命，另一名34歲傷者僅受輕傷，現階段沒有跡象表明，這起事件和恐怖主義有關。

路透社報導，英國本月稍早爆發持續數天暴動，警方至今維持高度警戒。暴動導火線是網路上流傳不實貼文，誤指7月底在英格蘭北部發生3名女童遭砍死事件，凶手是1名伊斯蘭主義移民。