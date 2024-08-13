民眾黨前幕僚聲援端木正　柯昱安：專挑2公司沖帳「沒高人指示？」

▲民眾黨前文宣部主任「小牛」柯昱安。（圖／記者徐斌慎攝）

記者柯沛辰／綜合報導

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金風暴，黨內將矛頭指向會計師端木正「漏報」。對此，民眾黨前文宣部主任「小牛」柯昱安批評，把錯誤全推給會計師是不道德的，就算端木正想便宜行事，「也解釋不了為什麼專挑尼奧、時樂這2家友好廠商去沖帳。」

柯昱安12日在Threads發文表示，他所認識的端木正非常和藹，兩人也吃過幾次飯，在他眼裡，端木正就是憑著一股想要支持柯文哲的熱忱，入黨參加不分區海選，也沒太多政治野心，當時擔任富邦獨董也比較像是「任務性質」的人頭，畢竟要酬庸還真的輪不到他。

柯昱安坦言，現在端木正落得這種下場，真的讓他感慨萬千，因為就算端木正想便宜行事，也解釋不了為什麼專挑「尼奧」跟「時樂」這2家友好廠商去沖帳，「背後真的沒有高人指示？我打問號。」

針對民眾黨指控以「時間來不及」為由，將漏報的2000多萬元擅自調節成9筆申報一事。端木正12日回應，關於柯文哲先生政治獻金申報案，提供的簽證服務均依法令規定處理，相信監院、檢察署必能詳盡調查相關證據，釐清真相，還會計師清白。

▼柯文哲（左）與端木正（右）。（資料照／民眾黨提供）