　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨前幕僚聲援端木正　柯昱安：專挑2公司沖帳「沒高人指示？」

▲▼台北市政府發言人柯昱安澄清市府未與參選2020總統大選各陣營接觸。（圖／記者徐斌慎攝）

▲民眾黨前文宣部主任「小牛」柯昱安。（圖／記者徐斌慎攝）

記者柯沛辰／綜合報導

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金風暴，黨內將矛頭指向會計師端木正「漏報」。對此，民眾黨前文宣部主任「小牛」柯昱安批評，把錯誤全推給會計師是不道德的，就算端木正想便宜行事，「也解釋不了為什麼專挑尼奧、時樂這2家友好廠商去沖帳。」

柯昱安12日在Threads發文表示，他所認識的端木正非常和藹，兩人也吃過幾次飯，在他眼裡，端木正就是憑著一股想要支持柯文哲的熱忱，入黨參加不分區海選，也沒太多政治野心，當時擔任富邦獨董也比較像是「任務性質」的人頭，畢竟要酬庸還真的輪不到他。

柯昱安坦言，現在端木正落得這種下場，真的讓他感慨萬千，因為就算端木正想便宜行事，也解釋不了為什麼專挑「尼奧」跟「時樂」這2家友好廠商去沖帳，「背後真的沒有高人指示？我打問號。」

針對民眾黨指控以「時間來不及」為由，將漏報的2000多萬元擅自調節成9筆申報一事。端木正12日回應，關於柯文哲先生政治獻金申報案，提供的簽證服務均依法令規定處理，相信監院、檢察署必能詳盡調查相關證據，釐清真相，還會計師清白。

▼柯文哲（左）與端木正（右）。（資料照／民眾黨提供）

▲▼端木正與柯文哲主席在會中授予聘書。（圖／民眾黨提供）

 
ET快訊
不只會計師有責任！　民眾黨秘書長：將黃珊珊、李文宗移送中評會
庫斯克遭攻入30公里　普丁曝「烏軍背後2目標」：難怪拒絕和談
「是烏龍不是污錢」　柯文哲向支持者道歉
史上最貪縣長！　刑期加總超過400年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民眾黨前幕僚聲援端木正　柯昱安：專挑2公司沖帳「沒高人指示？」

1男自稱「前木可總經理」　民眾黨林昭印怒嗆造謠：你何時當過？

不只會計師有責任！　民眾黨秘書長：將黃珊珊、李文宗移送中評會

民眾黨陷帳務瑕疵！黃暐瀚揭真正問題：像極去年「尾巴搖狗」危機

會計師1人可決定漏登、誤登？　吳怡萱嘆：事實真相就是如此

「是烏龍不是污錢」　柯文哲向支持者道歉：讓大家擔心，我實在慚愧！

難過害粉絲心情洗三溫暖　柯文哲自認「低級錯誤」：講了也不被相信

自曝昨晚開始寫檢討報告　柯文哲嘆「識人不明」：一大堆都不是理由

神秘公司「蒔間」收柯文哲千萬！利安達急切割：僅處理記帳、報稅

得知端木正未按憑證逐筆輸入　柯文哲曝當下心情：其實很無言

離爭議滿貫砲最近的人　申皓瑋還原：有點誇張

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

是個狠人！把臭臭鍋變煎餃　網皺眉看製作過程：心好痛

成大女職員開車撞出校門　42歲媽下班接小孩當場亡

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

鄧紫棋粉絲：喜歡妳30幾年了　她問號「我出道才16年！」

熱帶低壓生成！最快明天增強為7號颱「安比」　路徑曝

國1滿載啤酒貨櫃車燃燒　疑輪胎著火駕駛卸車頭逃

成大女職員開車一路撞出校門　42歲女騎士下班接小孩當場慘死

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

民眾黨前幕僚聲援端木正　柯昱安：專挑2公司沖帳「沒高人指示？」

1男自稱「前木可總經理」　民眾黨林昭印怒嗆造謠：你何時當過？

不只會計師有責任！　民眾黨秘書長：將黃珊珊、李文宗移送中評會

民眾黨陷帳務瑕疵！黃暐瀚揭真正問題：像極去年「尾巴搖狗」危機

會計師1人可決定漏登、誤登？　吳怡萱嘆：事實真相就是如此

「是烏龍不是污錢」　柯文哲向支持者道歉：讓大家擔心，我實在慚愧！

難過害粉絲心情洗三溫暖　柯文哲自認「低級錯誤」：講了也不被相信

自曝昨晚開始寫檢討報告　柯文哲嘆「識人不明」：一大堆都不是理由

神秘公司「蒔間」收柯文哲千萬！利安達急切割：僅處理記帳、報稅

得知端木正未按憑證逐筆輸入　柯文哲曝當下心情：其實很無言

聊天單回1符號讓他超怒「家教差」　一票人共鳴：會瞬間不想再聊

民眾黨前幕僚聲援端木正　柯昱安：專挑2公司沖帳「沒高人指示？」

學餐女員工化身怪盜！19個月偷走價值4800萬雞翅　下場超慘

愛爾蘭泳將奧運閉幕式「醫院內度過」　2天前在塞納河出賽

馬斯克將專訪川普　台灣時間今早8點X平台直播

法蒂瑪聖母像在美巡迴展出中「眨眼」　信眾拍到了：真的閉起來了

停水溝蓋被開單！他嘆「以前都沒事」　網看現場圖：早該抓了

金融掃黑150案逾30億　揭經理詐貸銀行投資達人無照代操

性別趴險成「八仙翻版」！親子餐廳爆粉塵煙霧　家長抱孩急逃竄

無限上綱的平等是暴力　林郁婷光心理素質就已先奪冠

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

政治熱門新聞

民眾黨將黃珊珊、李文宗移送中評會

1男自稱「前木可總經理」　他怒嗆造謠

民眾黨陷帳務瑕疵！黃暐瀚：像極去年尾巴搖狗危機

會計師1人決定漏登？她：真相就是如此

昨晚開始寫檢討報告　柯嘆「識人不明」

難過害粉絲心情洗三溫暖　柯文哲自認「低級錯誤」：講了也不被相信

柯向支持者道歉：讓大家擔心，我實在慚愧

得知端木正未按憑證逐筆輸入　柯文哲曝當下心情：其實很無言

神秘公司「蒔間」收柯文哲千萬！利安達急切割

即／柯文哲道歉了！認團隊把關不足

她爆：端木正曾親口承認調節差額

快訊／被控漏報還擅自調節　端木正發聲

快訊／「授權金」爭議不斷　木可公司宣告暫停運作：盈餘全數捐出

新北市新聞局長張愛晶請辭　原因曝光「孩子的媽媽只有一個」

更多熱門

相關新聞

1男自稱「前木可總經理」　他怒嗆造謠

1男自稱「前木可總經理」　他怒嗆造謠

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴延燒，以3大爭議、1條柯妻陳佩琪案外案為主，想不到又爆發第2起案外案，一名自稱是「前木可公司總經理」的「SKY」葉智光接受政論節目談「木可公關公司」，但民眾黨組織部副主任林昭印12日晚間痛批，該人上節目造謠，「你什麼時候當過木可公關？」、「掏你個鬼、不要臉的東西」。

民眾黨將黃珊珊、李文宗移送中評會

民眾黨將黃珊珊、李文宗移送中評會

民眾黨陷帳務瑕疵！黃暐瀚：像極去年尾巴搖狗危機

民眾黨陷帳務瑕疵！黃暐瀚：像極去年尾巴搖狗危機

會計師1人決定漏登？她：真相就是如此

會計師1人決定漏登？她：真相就是如此

柯向支持者道歉：讓大家擔心，我實在慚愧

柯向支持者道歉：讓大家擔心，我實在慚愧

關鍵字：

柯昱安小牛民眾黨端木正柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

「七小福」元奎驚傳早已離世！　成龍發文意外洩他死訊

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

成大女職員傳「癲癇暴衝」撞7車　1死4傷名單曝光

成大女職員開車撞出校門　42歲媽接小孩當場慘死

「台灣一片紫紅」雨最猛時段曝　粉專示警：要有心理準備

《賭聖》導演元奎2年前就已去世　電影工會曝死因

民眾黨將黃珊珊、李文宗移送中評會

巴黎奧運落幕！閉幕式世界地圖「這一國」消失了

快訊／台船接萬海12+4艘甲醇雙燃料船大單　總價最高640億台幣

女兒私奔！爸闖進別人家「性侵人妻」報復

獨／秀泰二公子認了偷吃小模　廖偉翔向正宮道歉

女醫爆血陳屍醫院　男志工「先殺人後性侵」

把握明後天好天氣　低壓挾雨彈「全台下最大」時間曝

打拳賽「大腦位移」枉死　母淚控國家教練：他才27歲

日本擠入奧運獎牌榜前3　路透曝背後原因

更多

最夯影音

更多

離爭議滿貫砲最近的人　申皓瑋還原：有點誇張

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

是個狠人！把臭臭鍋變煎餃　網皺眉看製作過程：心好痛

成大女職員開車撞出校門　42歲媽下班接小孩當場亡

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面