不只會計師有責任！　民眾黨秘書長：將黃珊珊、李文宗移送中評會

▲黃珊珊。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金風波引發各界熱議，12日出面釋疑稱是會計師端木正有17筆漏報、誤報的款項，總計1817萬餘元，卻擅自調節差額到時樂、尼奧、木可等公司。民眾黨秘書長周榆修晚間坦言，作為財務長的李文宗沒善盡責任，對方是黨員，就移送中評會處理，而時任競總幹事的黃珊珊也有自請處分，移送中評會。

民眾黨12日下午2時舉辦「柯文哲總統大選政治獻金申報說明記者會」，由黨主席柯文哲、時任競總總幹事黃珊珊、時任競總副總幹事陳智菡、時任競總財務長李文宗共同召開，提及經過第一階段清查後發現，選舉期間委由會計師端木正進行政治獻金申報時，出現共17筆漏報、誤報的款項，總計1817萬餘元，但端木正登打時擅自調節差額到時樂、尼奧、木可等公司其他項目中。

而李文宗於記者會中鞠躬道歉，坦言當初會委託給會計師，是因為人力短缺且相信專業，就拜託會計師跟監察院登錄，過程中的短差漏報他完全不知情，但因為沒有盡到二次查核責任，他要向支持者與廠商鞠躬道歉，並會向黨自行處分，願意接受最嚴厲懲罰。

周榆修12日晚間接受節目「阿姐反抗軍」訪問，針對端木正申報不實的問題，周榆修認為，其實這不只是會計師有責任，身為財務長的李文宗也沒善盡責任，而李今天已有在記者會上道歉，「既然他是黨員，我們就把他送到中評會去（處理）了」，另外黃珊珊也有自請處分，就也移送中評會。

▼李文宗。（圖／記者湯興漢攝）