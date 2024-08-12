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民眾黨陷帳務瑕疵！黃暐瀚揭真正問題：像極去年「尾巴搖狗」危機

▲民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金申報不實風暴。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金申報不實風暴。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金風暴，民眾黨12日指控是會計師端木正以「時間來不及」為由，將漏報的2000多萬元擅自調節成9筆申報，不過端木正則強調所有簽證服務都依法規處理，雙方對此事立場明顯分歧。對此，資深媒體人黃暐瀚認為，民眾黨此刻真正的危機是整黨上下的「自省能力」，而這情況也像極了去年選前的「尾巴搖狗」危機。

黃暐瀚今（12日）下午在臉書發文指出，民眾黨目前真正面臨的危機，並不在於帳務問題，而在於全黨的「自省能力」。他認為，如果會計師端木正與檢調的說法與民眾黨記者會的內容不一致，將可能引發更嚴重的政治風暴。

黃暐瀚表示，帳務風波剛爆發時，柯文哲的支持者們已經在各處出征，對所有質疑者進行批評，問題在於，即使媒體進行查證，民眾黨黨部仍無法給出明確答案，而支持者們在真相尚未明朗的情況下，卻選擇全盤相信柯文哲和黨中央，而這狀況也像極了去年選前。

黃暐瀚提到，去年民調明明落後，但支持者深信「阿北會贏！民調不準」，形勢明明不利，但支持者大喊，「媒體都收錢辦事，阿北會有600萬票」，即使柯文哲的核心價值是「理性、務實、科學」，但民眾黨的核心支持者們，卻不理性、不務實、不科學，「一開始是，狗搖尾巴；後來變成，尾巴搖狗；最後尾巴從狗身上掉下來，掉在地上，還繼續在搖。」

黃暐瀚強調，柯粉若相信阿北，就該真的相信「理性、務實、科學、公開、透明」，唯有這樣，民眾黨才有可能浴火重生。

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