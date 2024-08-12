會計師1人可決定漏登、誤登？　吳怡萱嘆：事實真相就是如此

▲民眾黨發言人吳怡萱。（資料圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金申報不實風暴，12日召開記者會說明原委，會計師端木正有17筆漏報、誤報的款項，總計1817萬餘元，卻擅自調節差額到時樂、尼奧、木可等公司。民眾黨發言人吳怡萱12日表示，外界質疑「會計師怎麼可能一個人決定這些事」，但事實真相就是如此，明明有憑證、單據，團隊何苦指示會計師漏登、誤登，「這不就等同於拿石頭砸自己的腳？」

吳怡萱12日晚間於臉書發文表示，「這幾天小草們一定跟我們一樣煎熬，帳目出現問題是何等大事，怎麼會發生？」在尼奧、時樂發出聲明指控後，競選團隊立刻就跟會計師詢問，到底有沒有這900萬的支出憑據，結果聽到的答案是「沒有」，一開始會計師說是登打錯誤，後來他親口說出是「擅自調節差額」，當團隊聽到這個答案時，知道問題非常嚴重。

吳怡萱提及，這週末民眾黨將所有憑證、單據搬出來，跟監察院網站上有申報的支出款項逐筆鉤稽，第一階段針對40萬以上查核，沒想到一點一點找出有發票卻沒登載（意即漏登），還有明明發票上寫400萬，登載時卻呈現350萬的誤登，就是因為這些連續錯誤，造成差額越來越大。

吳怡萱提及，發現有差額時，應該回頭檢視支出及憑證是否有漏掉，但會計師卻便宜行事，這實在始料未及，「犯了錯，我們當然要檢討跟改進，但那些說『會計師怎麼可能一個人決定這些事』，事實的真相就是如此，明明有憑證、有單據，團隊何苦要指使會計師漏登、誤登，這不就等同於拿石頭砸自己的腳？」

吳怡萱強調，民眾黨承認錯誤，也都一一交代，因此太多的猜測真的不必要，要跟各位支持者們說「抱歉，讓大家擔心了，但每一筆捐款我們都確確實實用在競選事務上，接下來我們也會持續堅持、努力向前」。