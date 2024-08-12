「是烏龍不是污錢」　柯文哲向支持者道歉：讓大家擔心，我實在慚愧！

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金申報不實風暴，12日召開記者會說明原委，會計師端木正有17筆漏報、誤報的款項，總計1817萬餘元，端木擅自調節差額到時樂、尼奧、木可等公司。被問到有無要向支持者說的話？柯文哲12日晚間透過直播道歉，「讓支持者這麼焦慮，我實在是慚愧」。

民眾黨立委黃國昌每週一晚上都會在YouTube頻道開直播，今日臨時與柯文哲一同進行直播，標題為「來聊聊大家關心的事情」，而柯文哲也透露，自己昨晚開始寫檢討報告。

黃國昌表示，此案明明真的有支出的單據，但卻沒登入上去、便宜行事，才搞成這麼大的風波。而柯文哲則說「其實我們還是誠實。」因為對財務部來說，有單據來就會給錢，只是想說檢查18萬筆帳已經夠累了，剩下就交給別人處理。

柯文哲指出，但民眾黨還是有犯下一些錯誤，相信支持者這2天一定在洗三溫暖，儘管現在真相大白，但媒體捕風捉影、從「三大案」開始認為柯文哲要被抓去關，每天一直講到現在又多這一件，「不過這一件是烏龍啦！不是污錢，是烏龍！」

黃國昌追問，柯文哲說昨晚有寫檢討報告至今，那未來如何避免再犯離譜錯誤？柯文哲回應，其實這還是要寫成SOP，第一點，原則上競選團隊核心業務要自己做，不能花錢委外；第二點，記帳跟查帳的人要分開；第三點，還是要有double check的過程。

柯文哲說明，下一次競選團隊財務部門，應該是一半從中央黨部調撥，然後再招聘新的人，不要整組都是新的、完全沒經驗的人，「我也把它寫SOP」，然後把錯誤全部記下來再去改進。

黃國昌說，柯今天也開記者會做完整說明了，但因為中間有人鬧場，導致記者會被中斷、略短了一些，有沒有什麼話想跟支持者說？柯文哲坦言，「還是要跟支持者道歉，我們自己內部作業不好、有改善空間，讓大家擔心了，這是我們應該要去改進的，我覺得抱歉，讓支持者這麼焦慮，我實在是慚愧」。

▼柯文哲、黃國昌直播。（圖／翻攝自YouTube／黃國昌）