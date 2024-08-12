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1男自稱「前木可總經理」　民眾黨林昭印怒嗆造謠：你何時當過？

▲▼民眾黨組織部副主任林昭印痛批，自稱是「木可總經理的「Sky」葉智光是立鼎夥伴，根本沒當過木可總經理。（圖／翻攝自Facebook／林昭印）

▲民眾黨組織部副主任林昭印痛批，自稱是「木可總經理的「Sky」葉智光是立鼎夥伴，根本沒當過木可總經理。（圖／翻攝自Facebook／林昭印）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴延燒，以3大爭議、1條柯妻陳佩琪案外案為主，想不到又爆發第2起案外案，一名自稱是「前木可公司總經理」的「SKY」葉智光接受政論節目談「木可公關公司」，但民眾黨組織部副主任林昭印12日晚間痛批，該人上節目造謠，「你什麼時候當過木可公關？」、「掏你個鬼、不要臉的東西」。

根據《三立新聞網》報導，一名自稱「前木可公關公司總經理」的「Sky」，以及聲稱「立鼎負責人」的「Jeff」接受三立節目《關我什麼事》，當主持人陳斐娟也拿出帳本詢問「Sky」，身為總經理知道不知道這些是什麼錢？而「Sky」表示自己完全沒有看這些資料的權限，「我被他們對外是總經理，但我其實也是人頭，沒有任何職權，只是對外會拍拍我肩膀，說我是總經理，但這些資料我從來沒看過，我們這些費用下巴都快掉了，因為我們一直都以為他們沒錢」。

針對該段報導，林昭印12日晚間透過臉書發文痛批，「Sky」葉智光是立鼎的夥伴，「你什麼時候當過木可公關？違法販售跟違法授權還沒跟你們算清楚，繼續上節目不要臉造謠沒關係，造謠越多，關得越久，葉智光和張俊堂手錶衣服偷賣很多，現在很有錢賠是嗎？」

林昭印在留言處指出，「『Sky』葉智光你到底知不知道自己在說什麼？標題寫你是木可公關，現在又說自己是木可總經理，還說自己只是被拍拍肩膀說總經理，你準備好要被告了嗎？」

林昭印也批評媒體上演跟詐騙犯站在一起，「『Sky』葉智光跟立鼎張俊堂，你們什麼時候當過木可總經理？什麼時候進駐木可？沒簽合約、還鬼扯進駐木可、還要強迫我們幫忙賣你們產品，記者會東西你有沒有跟木可請款？自掏腰包？掏你個鬼、不要臉的東西」。

此外，針對報導指稱有一段陳斐娟問「你幫他們墊多少？」而Jeff回應「基本上貨款大部分都墊完了，我除了自己積蓄還有向家裡借錢，我爸現在癌末四期，我覺得很對不起他，借了錢卻沒能力還他們」等，林昭印更是痛批，「可是『Sky』葉智光、立鼎Jeff張俊堂，你們都是名車代步、玩車照片、全身名牌、連鞋子都是LV的欸？可以不要這麼垃圾嗎？」

另外，民眾黨社會發展部主任張清俊也於臉書發文表示，「又多出一個『前木可總經理』，為了造謠比賽，已經什麼都可以演了。」

而《東森新媒體ETtoday》記者實際傳訊息給「Sky」葉智光，詢問有關於林昭印臉書內容的回應，但「Sky」葉智光僅已讀，截至截稿前並未回覆。

▲▼有網友爆料，木可公司與立鼎整合行銷公司（立鼎公司）涉及合約爭議。（圖／翻攝自Facebook／Do The Right Thing 做對的事）

▲有網友爆料，木可公司與立鼎整合行銷公司（立鼎公司）涉及合約爭議。（圖／翻攝自Facebook／Do The Right Thing 做對的事）

關於木可公司與立鼎整合行銷公司合約爭議，起於有網友2023年12月9日在「Do The Right Thing 做對的事」粉專爆料，自己跟好友張先生一同創辦了「立鼎整合行銷有限公司」，立鼎團隊本就非常支持柯文哲，也因十分認同民眾黨的理念，與幾位夥伴皆有入黨，因緣際會下有幸接受木可公關行銷有限公司邀請，成為外聘顧問團隊。

網友提及，團隊原單純代表「木可公司」對外洽談，本著為柯文哲盡一份力、支持柯文哲的初心下，與合夥人張先生用盡一切努力代墊了大部分小物款項，並交付於廠商，其中包含了向親朋好友商借，也包含了貸款等方式，「然而在一切過程中，我並未完整了解所有採購之程序，而木可公司李婉萱（Kym）對接前期，也並未於一開始將程序與我方完整詳述，因此造成了諸多我們始料未及的問題。」

網友稱，選戰一天天倒數，理解也體諒選務只會日漸繁忙，加上這本就是一場艱辛無比的戰役，數不清的原因導致李婉萱（Kym）及其他木可夥伴也未能有閒暇時間與我方商討各解決問題之策，「我方遭到不斷在不讀不回、已讀不回的情況下無止盡循環，儘管我與夥伴們更加積極也依然無果，因此造成了各式各樣問題每日積累，以及第三波小物在我們手上承擔了大部分的成本（庫存）。」

而針對網路傳出木可公司與立鼎整合行銷公司涉及合約爭議，木可公司8月9日透過聲明表示，本公司早已於今年2月針對爭議事項發送律師函子立鼎公司，本公司並無與立鼎公司簽署正式書面授槿合約，立鼎公司在特定臉書粉專聲稱，本公司拖欠款項，為其杜撰之不實情節，本公司不排除提告，以維本公司聲譽。

▲▼針對與立鼎整合行銷公司（立鼎公司）涉及合約爭議，木可公司日前發表聲明澄清，立頂公司在臉書聲稱木可公司拖欠款項，為其杜撰之不實情節，不排除提告。（圖／木可公司提供）

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