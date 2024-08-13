學餐女員工化身怪盜！19個月偷走價值4800萬雞翅　下場超慘

▲美國一名女員工利用職務之便，在19個月扛走1.1萬箱、價值高達4800萬元雞翅。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

美國伊利諾州（Illinois）68歲女子利德爾（Vera Liddell）在一處學區擔任食品主管，她卻利用自己負責處理6間學校學餐的職務之便，在1年7個月內偷走了1.1萬箱、價值150萬美元（約新台幣4866萬元）的雞翅，直到其他職員發現預算超支後進行檢查，她的偷竊行為才因此曝光。

根據美國New York Post報導，利德爾在伊利諾州哈維152學區擔任食品主管，負責學區中6間學校學餐的食品訂購，然而她卻利用職務之便不斷偷取原本替學生們準備的雞翅，自2020年7月開始一直持續到2022年2月事件曝光前，總共偷了1.1萬箱雞翅，價值高達150萬美元。

伊利諾州負責此案的檢察官表示，事件發生在新冠疫情流行期間，當時6間學校因為疫情全部關閉，但學校仍會替學生持續供應食物，藉由外送的方式交給學生或家長，事件直到學區的業務經理發現，明明距離學年結束還有數個月，但購買食品的預算卻已嚴重超支，才因此查出利德爾偷竊的行為。

檢察官感嘆，儘管利德爾購買了數量驚人的雞翅，還使用學校的貨車到食品公司取貨，學生們的餐點中卻從未出現任何一支雞翅。利德爾2023年1月被檢方依竊盜等罪嫌起訴，她在法庭審理期間當庭認罪，最終她被法官判處有期徒刑9年。