下班想吃炸雞！他見雞翅「驚人漲幅」當場呆住：窮人小確幸沒了

▲有網友下班後想吃炸雞，卻被雞翅驚人的漲幅給嚇到。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



網搜小組／柯振中報導

台灣的小吃店十分多樣，路邊隨處可見炸雞、滷味等攤位。不過，一名網友近日結束工作，打算買個炸雞慰勞一天的辛勞，沒想到意外發現炸雞翅的價格高得離譜，讓痛苦直言「窮人小確幸都沒了」，漲幅曝光以後，也讓眾多鄉民直呼有感。

這名網友在PTT表示，18日下班以後，想要慰勞一天的辛勞，於是到住處附近的炸雞攤光顧，沒想到點餐時意外發現，「炸雞翅也漲太多了吧！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友提到，這間店2年前開幕時，雞翅的價格為1支15元、7支100元，去年漲價以後，變成1支20元、3支50元及6支100元。沒想到，18日光顧時才發現，雞翅的價格再度調漲，1支的價格變成25元、3支的價格則是70元，讓他瞬間傻眼，沒想到炸雞的漲幅如此驚人，「窮人的小確幸都沒了。」

▼網友想買炸雞，看見雞翅的價格以後卻嚇了一跳，與2年前相比落差十分巨大。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



對此，不少鄉民也深有同感，於是留言回覆，「幾年後只能吃炸雞皮了」、「再過幾年就只有炸韭菜可以買了」、「雞皮現在一串30，比雞翅還貴」、「真的，很無奈。」

事實上，除了炸雞以外，近日也有鄉民表示，過去相當愛吃紅豆餅，小時候購買時，價格通常都是1顆5元、3顆10元，沒想到如今紅豆餅翻倍漲價，已經高達1顆20元，讓人完全吃不下去，貼文也瞬間掀起共鳴。