　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

性別趴險成「八仙翻版」！親子餐廳爆粉塵煙霧　家長抱孩急逃竄

記者閔文昱／綜合報導 

台中一家以親子與寵物友善聞名的餐廳近日遭民眾指控，因讓客人舉辦性別揭曉派對並施放煙火，導致大量粉塵飄散，讓在場的其他客人及寵物嚇得紛紛逃竄，甚至有幼童因粉塵進入眼睛而痛哭，混亂情況也讓人不禁聯想到9年前的「八仙塵爆」事件。對此，業者也出面道歉，並承諾將不再接受以彩煙形式舉辦的性別派對。

一名女網友在Dcard發文表示，她和友人11日帶著孩子到台中一間標榜著親子和寵物友善餐廳用餐，飯後再到餐廳外的草地上拍照玩泡泡，然而此時隔壁一群「半」包場客人突然施放煙火，現場隨即傳來爆炸巨響以及大量粉塵四處飄散，嚇得她們趕緊帶著孩子逃到馬路上，但還是被煙霧包圍。

原PO指控，事後聽還在餐廳內用餐的友人轉述，煙火鞭炮施放後，室內充斥著濃濃的火藥味與粉色煙霧，嚴重影響用餐環境，除此之外，事件還造成許多客人們不適，包括耳膜劇痛、友人的2歲兒子被濃烈的粉色粉塵刺激到眼睛大哭，現場的狗狗也嚇到瘋狂亂竄，失控情況宛如八仙塵爆翻版。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲有新手爸媽在親子餐廳舉辦性別趴，爆炸巨響以及大量粉塵引發現場客人不滿。（圖／翻攝自Dcard）

▲有新手爸媽在親子餐廳舉辦性別趴，爆炸巨響以及大量粉塵引發現場客人不滿。（圖／翻攝自Dcard）

對此，原PO向餐廳反映後，餐廳僅表示已經告知會有性別揭曉派對，並承諾下次會改進，但她認為餐廳在進行這種可能影響其他客人的活動前，應該先進行疏散，或者全場包下，以免其他客人受到困擾。此外，她也質疑為何餐廳不禁止放煙火鞭炮，造成顧客的安全疑慮。

事件曝光後，不少網友紛紛痛批「這種店家真的很雷，而且這種煙霧真的很欠檢舉」、「忍不住聯想到八仙塵爆了」、「學國外學半套，別人是腹地超大才會用這種方式，這種沒自己的土地還敢這樣玩的叫做宮廟猴」、「一點也不浪漫，炸成這樣可以檢舉吧」、「如果是我就會拿著這段影片去台中環保局檢舉這家店」。

事件後，該餐廳在臉書上發表道歉聲明，表示經過內部檢討後，為了保護客人、小朋友與寵物的用餐環境，即日起將不再接受以彩煙形式舉辦的性別派對。至於此次事件是否違反空汙法規，台中市環保局已派員前往了解。

ET快訊
不只會計師有責任！　民眾黨秘書長：將黃珊珊、李文宗移送中評會
庫斯克遭攻入30公里　普丁曝「烏軍背後2目標」：難怪拒絕和談
「是烏龍不是污錢」　柯文哲向支持者道歉
史上最貪縣長！　刑期加總超過400年

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

停水溝蓋被開單！他嘆「以前都沒事」　網看現場圖：早該抓了

性別趴險成「八仙翻版」！親子餐廳爆粉塵煙霧　家長抱孩急逃竄

11萬人已領！北市敬老金靠卡「直接領1500元」　11通路加碼優惠

健行科大新任校長就職　王明鉅：郭瑞祥校長是「勇腳」！

考完試再拜拜也有用！命理師分享拜文昌攻略　1好物可淨化磁場

以愛與規矩引領學生成長　基隆暖暖高中蕭惠玲榮獲師鐸獎

站務員遭毆打產工提3訴求　台鐵：路警增加巡邏密度

吃到飽火鍋店「想打包高麗菜」！台南男遭拒惱羞大罵：神經病

頻尿不敢喝水！35歲OL「腎功能惡化」　醫推吃1食物：3個月改善

把握明後天好天氣　低壓挾雨彈「全台下最大」時間曝

離爭議滿貫砲最近的人　申皓瑋還原：有點誇張

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

是個狠人！把臭臭鍋變煎餃　網皺眉看製作過程：心好痛

成大女職員開車撞出校門　42歲媽下班接小孩當場亡

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

熱帶低壓生成！最快明天增強為7號颱「安比」　路徑曝

鄧紫棋粉絲：喜歡妳30幾年了　她問號「我出道才16年！」

國1滿載啤酒貨櫃車燃燒　疑輪胎著火駕駛卸車頭逃

成大女職員開車一路撞出校門　42歲女騎士下班接小孩當場慘死

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

停水溝蓋被開單！他嘆「以前都沒事」　網看現場圖：早該抓了

性別趴險成「八仙翻版」！親子餐廳爆粉塵煙霧　家長抱孩急逃竄

11萬人已領！北市敬老金靠卡「直接領1500元」　11通路加碼優惠

健行科大新任校長就職　王明鉅：郭瑞祥校長是「勇腳」！

考完試再拜拜也有用！命理師分享拜文昌攻略　1好物可淨化磁場

以愛與規矩引領學生成長　基隆暖暖高中蕭惠玲榮獲師鐸獎

站務員遭毆打產工提3訴求　台鐵：路警增加巡邏密度

吃到飽火鍋店「想打包高麗菜」！台南男遭拒惱羞大罵：神經病

頻尿不敢喝水！35歲OL「腎功能惡化」　醫推吃1食物：3個月改善

把握明後天好天氣　低壓挾雨彈「全台下最大」時間曝

停水溝蓋被開單！他嘆「以前都沒事」　網看現場圖：早該抓了

金融掃黑150案逾30億　揭經理詐貸銀行投資達人無照代操

性別趴險成「八仙翻版」！親子餐廳爆粉塵煙霧　家長抱孩急逃竄

無限上綱的平等是暴力　林郁婷光心理素質就已先奪冠

限量秒殺！五星級鐵窗牌月餅今年降價　8／22開放電話訂購

11萬人已領！北市敬老金靠卡「直接領1500元」　11通路加碼優惠

「台灣詐騙犯」逃菲律賓被抓了　關押拘留所等候驅逐出境

台灣上半年實質薪資正成長「增幅創3年最大」

夏天濕氣重！營養師教吃6種「去濕消水腫食物」　還能減脂促代謝

12歲陸男童騎車離奇摔倒　秒遭「對向轎車撞頭」躺地鮮血狂流

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

生活熱門新聞

「台灣一片紫紅」雨最猛時段曝　粉專示警：要有心理準備

把握明後天好天氣　低壓挾雨彈「全台下最大」時間曝

他一看「2028奧運項目」　PTT炸鍋：感覺涼了

運動員沒拿獎牌都去哪了？網揭「這行業」一堆前國手

他驚「台人平日都不上班嗎？」網喊正常

校長千金來應徵！　其他應聘者「全不及格」

消保處抽驗：迪卡儂、TRYALL等7件高蛋白標示不合格

李洋、林郁婷變「金牌教授」！國手動向一次看　郭婞淳回輔大任教

考完試再拜也有用！命理師分享求文昌攻略

頻尿不敢喝水！35歲OL「腎功能惡化」像60歲

快訊／熱帶低壓生成！最快明天增強為7號颱「安比」　路徑曝

健行科大新任校長　王明鉅透露郭瑞祥是勇腳

貨櫃車國道過磅新制10／1上路　逃磅重罰9萬元

鬼月到！　普渡三公提醒「5姓氏」有血關、水關

更多熱門

相關新聞

三寶女騎士鬼切遭撞！網看畫面火了

三寶女騎士鬼切遭撞！網看畫面火了

高雄一名騎士許男騎在右轉專用道時，突有一名女騎士沒打方向燈向右鬼切竄出，導致2人擦撞，事後許男不滿質疑「三寶阿婆狂跳針說我撞她，到底誰撞誰？？」。影片曝光後，引來不少網友紛紛留言，「看都不看直接切出來真的要很有勇氣」、「三寶不用跟她爭…浪費自己口水」、「三寶看到綠燈就任我行」，但詳細肇事責任尚待警方釐清。

勤益科大校長遭控「幫女兒卡教職」　教育部：未錄取

勤益科大校長遭控「幫女兒卡教職」　教育部：未錄取

3倍租金逼走素食餐廳引熱議　房東悄降30萬租金

3倍租金逼走素食餐廳引熱議　房東悄降30萬租金

22歲男駕車衝撞飲料攤+2車　路人看傻

22歲男駕車衝撞飲料攤+2車　路人看傻

即／24歲韓男來台旅遊猝死　相驗結果曝

即／24歲韓男來台旅遊猝死　相驗結果曝

關鍵字：

親子友善餐廳性別派對爭議台中

讀者迴響

熱門新聞

「七小福」元奎驚傳早已離世！　成龍發文意外洩他死訊

成大女職員傳「癲癇暴衝」撞7車　1死4傷名單曝光

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

成大女職員開車撞出校門　42歲媽接小孩當場慘死

「台灣一片紫紅」雨最猛時段曝　粉專示警：要有心理準備

《賭聖》導演元奎2年前就已去世　電影工會曝死因

民眾黨將黃珊珊、李文宗移送中評會

巴黎奧運落幕！閉幕式世界地圖「這一國」消失了

女兒私奔！爸闖進別人家「性侵人妻」報復

獨／秀泰二公子認了偷吃小模　廖偉翔向正宮道歉

快訊／台船接萬海12+4艘甲醇雙燃料船大單　總價最高640億台幣

打拳賽「大腦位移」枉死　母淚控國家教練：他才27歲

把握明後天好天氣　低壓挾雨彈「全台下最大」時間曝

羅時豐YT頻道清空不捨發聲！　　律師聲明全文曝光

庫斯克遭攻入30公里　普丁曝烏軍2目標

更多

最夯影音

更多

離爭議滿貫砲最近的人　申皓瑋還原：有點誇張

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

是個狠人！把臭臭鍋變煎餃　網皺眉看製作過程：心好痛

成大女職員開車撞出校門　42歲媽下班接小孩當場亡

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面