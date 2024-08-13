性別趴險成「八仙翻版」！親子餐廳爆粉塵煙霧　家長抱孩急逃竄

記者閔文昱／綜合報導

台中一家以親子與寵物友善聞名的餐廳近日遭民眾指控，因讓客人舉辦性別揭曉派對並施放煙火，導致大量粉塵飄散，讓在場的其他客人及寵物嚇得紛紛逃竄，甚至有幼童因粉塵進入眼睛而痛哭，混亂情況也讓人不禁聯想到9年前的「八仙塵爆」事件。對此，業者也出面道歉，並承諾將不再接受以彩煙形式舉辦的性別派對。

一名女網友在Dcard發文表示，她和友人11日帶著孩子到台中一間標榜著親子和寵物友善餐廳用餐，飯後再到餐廳外的草地上拍照玩泡泡，然而此時隔壁一群「半」包場客人突然施放煙火，現場隨即傳來爆炸巨響以及大量粉塵四處飄散，嚇得她們趕緊帶著孩子逃到馬路上，但還是被煙霧包圍。

原PO指控，事後聽還在餐廳內用餐的友人轉述，煙火鞭炮施放後，室內充斥著濃濃的火藥味與粉色煙霧，嚴重影響用餐環境，除此之外，事件還造成許多客人們不適，包括耳膜劇痛、友人的2歲兒子被濃烈的粉色粉塵刺激到眼睛大哭，現場的狗狗也嚇到瘋狂亂竄，失控情況宛如八仙塵爆翻版。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲有新手爸媽在親子餐廳舉辦性別趴，爆炸巨響以及大量粉塵引發現場客人不滿。（圖／翻攝自Dcard）

對此，原PO向餐廳反映後，餐廳僅表示已經告知會有性別揭曉派對，並承諾下次會改進，但她認為餐廳在進行這種可能影響其他客人的活動前，應該先進行疏散，或者全場包下，以免其他客人受到困擾。此外，她也質疑為何餐廳不禁止放煙火鞭炮，造成顧客的安全疑慮。

事件曝光後，不少網友紛紛痛批「這種店家真的很雷，而且這種煙霧真的很欠檢舉」、「忍不住聯想到八仙塵爆了」、「學國外學半套，別人是腹地超大才會用這種方式，這種沒自己的土地還敢這樣玩的叫做宮廟猴」、「一點也不浪漫，炸成這樣可以檢舉吧」、「如果是我就會拿著這段影片去台中環保局檢舉這家店」。

事件後，該餐廳在臉書上發表道歉聲明，表示經過內部檢討後，為了保護客人、小朋友與寵物的用餐環境，即日起將不再接受以彩煙形式舉辦的性別派對。至於此次事件是否違反空汙法規，台中市環保局已派員前往了解。