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社會 社會焦點 保障人權

天兵毒蟲用膠帶貼車牌「8變成0」　警攔查翻面直接打臉

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中市一名倪男將車牌數字8用膠帶貼成0，遠看頗為逼真，警方拆下後翻面，立刻抓包。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中市一名倪男駕駛權利車上路，竟利用雙面膠將車牌數字「8」貼成「0」，企圖規避警方追查，該車7日出沒在西屯區，員警鎖定後前往追查，當場將人逮捕，也將車牌拆下檢查，一翻面，果真發現能看出清晰的數字「8」原狀，另發現車上藏有安非他命，全案依偽造特種文書、毒品等罪移送偵辦。

第二警分局說立人派出所說，日前接獲線報，一輛權利車變造車牌，時常停放於北區武昌路周邊。警方得知後成立專案小組，加強追查該車動向，7日發現該車正在西屯區經貿路附近行駛，員警驅車前往，果真在經貿路與經貿五路發現該車，立即攔查。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲該車牌尾數被變造成「0」，遠看頗為逼真。（圖／記者許權毅翻攝）

該車駕駛為38歲倪男，副座則是38歲劉男，2人被員警攔下後，神情緊張，車上被發現變造車牌工具，還在劉男身上發現安非他命一包(毛重0.65公克)。

全案依偽造特種文書、毒品危害防制條例等罪嫌移請台中地方檢察署偵辦。偽造車牌部分，依道交條例第12條第1項第3款「使用偽造、變造或矇領之牌照」處汽車所有人新台幣10800元罰鍰，禁止行駛。

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